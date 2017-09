Hace ya unos cuantos días que han cambiado de sitio parte de los contenedores de la basura en mi calle. Teníamos dos grupos completos formados por los destinados a la basura general y los del reciclaje. Ahora, en uno de los dos grupos sólo quedan contenedores para papel, vidrio y envases. Desde entonces, cada noche el incivismo hace acto de presencia y la zona aparece inundada de bolsas de basura general depositadas en el suelo, cuando apenas a 20 metros hay (y siempre hubo) contenedores para ello. No sé si forma parte de una estrategia de presión para que el Ayuntamiento vuelva a poner el bidón, si es ceguera selectiva de parte de mis incívicos vecinos o simplemente que hay gente muy cerda que no sabe vivir en sociedad. Tener una ciudad más limpia no sólo depende de reclamar más limpieza a nuestros gestores públicos, sino de ensuciar menos.