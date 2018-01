El reciente hermanamiento de Algeciras con San Fernando, aparte de otras más que buenas consideraciones, que haberlas haylas, ha calado en mis emociones. Mi madre nació en La Isla, en una casa del ayuntamiento, situada en el mismo conjunto de edificios donde está la presidencia del Consistorio. Mi abuelo, como mi abuela, era de Córdoba la llana y estuvo en esa querida ciudad ejerciendo de veterinario. Eso nada tiene que ver ni con Camarón ni con Paco. Pero habría podido tener que ver. Me explico: cuando murió mi abuelo, toda la familia se trasladó a Algeciras; mi abuela Isabel era una joven viuda con tres hijos y una madre anciana, así que se puso a ejercer de lo que era, profesora en partos (como se decía entonces). Pues bien, del mismo modo que ayudó a traer al mundo a algunos artistas, gitanos como Isabel Pantoja o profesionales del toreo como Antonio Duarte, El Pota, tal vez se habría dado la oportunidad de que asistiera al alumbramiento de una de esas dos figuras del flamenco que han provocado el fraternal abrazo entre la alcaldesa Cavada y el alcalde Landaluce.

En el hermanamiento, tan felizmente realizado, eché de menos a La Línea, sin la que no se entendería la trayectoria vital de Camarón. Nada hay que objetar a que haya más de dos ciudades hermanas, y los gobernantes de La Línea andan laxos en estos tiempos de gibralbrexit. Y con amistades peligrosas. Habría caído de perlas en ese istmo de La Concepción, que Dios guarde de sus depredadores. Pasan un mal momento los linenses con un ayuntamiento que no dobla el cuello hacia otros puntos cardinales que no sea el que interrumpe la Verja. Es como si los yanitos fueran cosa de ellos, como si se tratara de criaturas desvalidas que llaman a la protección y al aliento. Landaluce debiera haberle sugerido a Franco un hermanamiento a tres, aunque sólo fuera para alejarlo de los malos pensamientos. Al fin y al cabo, Camarón era Hijo Adoptivo de La Línea y se casó allí con una linense, Dolores Montoya La Chispa. Habría sido bonito. Nuestras tan interdependientes ciudades del Campo de Gibraltar jamás se hermanaron entre sí. Acaso sea porque ya son hermanas; sin embargo a mí, qué quieren que les diga, me encantaría ver una iniciativa mancomunada de declaración de amor mutuo.

Algeciras se ha hermanado poco. Con Neda, en la más pura lógica histórica, con Ceuta, de lo más natural, y con Dajla, la ciudad marroquí que se llamó Villa Cisneros, en donde se arrió, el día 11 de enero de 1976, por última vez, la bandera española en el Sáhara.