Al César...

La antesala al día de Reyes, a eso de la hora del almuerzo, zapeabas de un informativo a otro y allí que te encontrabas a Algeciras con su especial arrastre de latas. Miles de niños entusiasmados con sus padres y abuelos colmando calles hasta alcanzar a sus majestades en el Llano Amarillo. Una estampa típica, una bonita postal de la ciudad para exportar. No me pregunten por qué, pero la tradición ha calado en los medios nacionales y cada año alcanza mayor difusión. Uno, que en estos asuntos es bastante parcial, observa como ese eco no revierte en elogios hacia las teles, radios, periódicos o webs que tan buen trato dieron a un acontecimiento tan particular. Sin embargo, cuando los medios ofrecemos el lado malo de un pueblo, que también lo hay y con más regularidad, nos llueven los palos. Entonces incomodamos, se nos afea y estamos de sobra.