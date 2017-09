Sorprende oír y escuchar estos días previos al 1 de octubre de 2017 tantas, tantísimas barbaridades históricas sobre Cataluña. He hablado con un par de amigos catalanes, que residen en Barcelona. Mínima expresión dentro de un océano porcentual, pero a mí me han valido: son gente honesta, trabajadores donde los haya. Han trabajado siempre hasta jubilarse. Y son andaluces, matrimonios andaluces con hijos y nietos catalanes. Gente sencilla, que se sentía orgullosa de ser miembros de una comunidad que como españoles y catalanes pertenecían a una Unión Europea, que pugnaba por ocupar un lugar en un mundo difícil y peligroso, pero en el cual tenían -utópicos ellos y sus familias- libertades y derechos que sus padres y abuelos no habían poseído en sus tierras de origen. Y estaban orgullosos de haber contribuido a hacer grande la tierra catalana, española, que les había acogido en días de trabajo y de dignidad.

Nada tenían que ver con logros del 3%, ni de los beneficios del Palau de la Musica, ni de pianos para tocar bellas serenatas… Simplemente, un trabajo humilde y gratificante. Y poder sentir qué cuando Serrat hablaba encarnaba el seny, que ahora con el ruido de las caceroladas no se oye y tan solo tristemente resuena el inexplicable calificativo con el que le rechazan: fascista.

Y, entonces, con la sensación de hastío que invadía a mis dos amigos catalanes, españoles, cuelgo el teléfono y les deseo un rápido 1 de octubre.