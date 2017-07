Casas y cosas que dan pena

La llamada Casa Millán es una premonición de lo que el viajero ocasional puede encontrarse si se aventura hacia adentro, dejando atrás la Plaza Alta y pensando en dar -porque alguien le ha hablado de sus encantos- con el barrio de San Isidro. Como esa pintoresca denominación que, al parecer, viene para quedarse, que se ha adjudicado a la zona baja del centro histórico de Algeciras: Barrio de La Caridad, lo de Casa Millán se añade a la ceremonia de la confusión tan típica del Consistorio.

Pero, no hay más remedio, tenemos que acabar asumiendo lo que los políticos se empeñan en que debe ser asumido; por lo general, con notable desconocimiento de causa.

El Consejo de Ancianos, el Sanedrín e incluso el Senado del Imperio Romano estaban formados por gente mayor que, además de serlo, eran de relevancia o quehaceres reconocidos por la gente. No estaría mal que nuestras ciudades se sirvieran de algo parecido. Además de salirle muy barato -probablemente gratis, dada la naturaleza del personal- podía constituir una fuente de sabiduría para los jovenzuelos que pululan por los lugares públicos o para los ejecutivos que por edad, experiencia o desconocimiento, no saben lo que están haciendo. Un órgano consultivo de esa guisa, ayudaría a preservar de la ciudad sus valores y serviría a los regidores para que sus decisiones fueran aderezadas con un poco de conocimiento histórico acerca del paisaje y del paisanaje.

Como la llamada -ya digo- Casa Millán, hay muchas casas en Algeciras dejadas de la mano de Dios y de la de los hombres. Esa calle -toda ella llena de fachadas ruinosas- que bordea la iglesia, se llama Ventura Morón en honor de Buenaventura Morón González, médico de extraordinaria repercusión social, del primer tercio del siglo XX, que nació precisamente en donde hoy está aquella cuya rehabilitación anuncia ahora el Ayuntamiento.

Don Ventura, como era popularmente conocido, sería, por añadidura, el ascendente de referencia de una relevante familia algecireña a la que pertenecen importantes figuras de la medicina. Es inevitable destacar entre ellas a Buenaventura Arjona Morón, uno de los grandes de la neurocirugía. No hay placa recordatoria, sin embargo. Debiera haberla, aunque no fuera tan ostentosa como la de José Román, que no está donde nació el personaje sino a unos centenares de metros del lugar del parto.

La plaquita a don Ventura serviría para que los especialitos localizaran dónde vio su primera luz uno de los mejores entre lo mucho bueno que se parió por estos lares.