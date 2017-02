Dicen que cada vez vivimos más aunque no especifican si mejor o peor. 82 años de media y subiendo. Dicen que tenemos que trabajar más tiempo y jubilarnos más venerables. Que a los 67 aún estamos de buen ver para ir a la tarde de Juan y Medio. Dicen que aún así la hucha se vacía. Que a ver cómo se sustentan las pensiones el día de mañana. ¿Quiénes se lo habrán llevado? A mí que me registren. Dicen que no a muy tardar los robots irán sustituyéndonos en nuestro puesto de trabajo y que ya no tendremos que cotizar, que ya sacarán algún decreto para trajinar a las máquinas. Menos mal. Total, que dicen y cuentan muchas historias, los que mueven los hilos, ni que fueran periodistas. Yo mientras tanto sigo guardando miguitas de pan para cuando la nieve asome por la montaña coger los bártulos y retirarme en una cala del Caribe. Como hizo el gran Paco.