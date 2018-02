Y tú ¿de quién eres?

A ver Nacho [Gómez] ni te conozco, ni tengo el más mínimo interés porque mi médico de cabecera me tiene prohibido tratar con determinadas especies no vaya a ser que lo tuyo sea contagioso. Verás, el problema no es el himno de la centenaria Real Balompédica Linense, ni siquiera que tú no lo conozcas, porque a nosotros eso nos la trae al pairo. Lo ridículo es que os den un micrófono para intentar reíros de los equipos de fútbol demostrando una infracultura tan amplia que lleva a que tus compañeros de mesa no sepan siquiera gentilicios elementales. Verás, los que de verdad saben de esto conocen de sobras a la Recia Balona porque lleva más de un siglo recorriendo el país. Porque rivales realmente grandes como es el caso del Athletic Club, se desvivieron para darle el trato que se merece, con independencia de la categoría en la que milita, porque... ¿Y qué hago yo explicándote esto a ti si por mucho que escriba no lo comprenderás? Yo hablo sentimientos y tú de eso, compadre, no tienes ni puñetera idea.