El miércoles fue mi día libre y, lejos de estar tirado a la bartola, me dediqué a hacer papeleos y trámites pendientes. Madrugué más que ningún otro día de la semana, por lo que mis gestiones quedaron completadas bastante temprano. Me sobró tiempo suficiente como para ir a una zona comercial para llenar la nevera y comprar algunas cosas en una gran superficie de bricolaje. Debe ser la semana del manitas, o más bien del manazas, porque el aparcamiento estaba lleno aunque en más de un hueco los coches habían sido dejados de cualquier manera, cejados o incluso ocupando dos plazas. Luego en el súper, un conductor se permitió parar durante dos minutos taponando la salida al resto de la fila de coches mientras esperaba a que el acompañante devolviera el carro. Gestos que no debemos pasar por alto porque reflejan una pérdida del civismo, que la gente va cada vez más a lo suyo sin importarles el resto.