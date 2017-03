De nuestros

En los hogares de antaño, cuando sólo había un canal en la tele, no eras nadie si no tenías luz. En los de hoy eres un cero si no tienes enchufe. La familia es la familia, como diría Don Vito. Mientras uno de los nuestros se parte la cara por un trabajo digno, a otros los cuelan por la puerta de atrás, con nocturnidad o sin ella. Mientras nuestros hijos opositan para asegurarse un futuro, esos, los otros, tienen ya asegurado el presente y mas allá. No es la mismo ser la hija de Chaves, el marido de Cospedal, la hija de Fabra, la sobrina de De guindos, el sobrino de González o el marido de la Colau que tener ADN de españolito medio. El panorama "enchufil" crece a pasos agigantados sin la más mínima decencia. Cada gran organizacion tiene un buen numero de puestos para cubrir por inútiles. Y es que en la vida, como dijo el arriba firmante, el hecho de que la mayoría de la gente sea decente no hace que su decencia valga más para la sociedad.