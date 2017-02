En esta sociedad en la que reina el culto a la juventud, en este Gran Hermano de la vida, vemos con angustia la falta de tiempo libre al que someten al currito medio, en un descontrol laboral poco dado a la conciliación familiar. Entre todo este desbarajuste están ellos, los otros, a los que se le pasó el arroz. Esos a los que apartan y desprecian, cuyos currículums terminan en las papeleras de muchas empresas, salvo casos excepcionales. Lo joven no siempre es lo nuevo, a la vez que lo viejo no es sinónimo de caducado. Este colectivo no puede quedar fuera de juego. En cada fase del partido pasamos de exprimir a los mas jóvenes con contratos de poca vergüenza -y con mas letra pequeña que el libro de familia de David el Gnomo- a intentar que los otros, los mayores, queden inmóviles como figuritas, acumulando polvo en el mueble bar. Ni una cosa ni la otra. Y es que, como dijo Descartes, "daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro".