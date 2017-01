Esto es indignante. Dos días de un poquito de viento y lluvia y ya ha salido el Gobierno con la de Ubrique en la mano a decir que va a arreglar las playas de la comarca. A mí si quiere dejar el Rinconcillo y Sotogrande como el póster de una agencia de viajes me da igual. Pero Getares no. Getares que no me lo toquen. Que se vayan a gastar 362.000 euros en reposición de pasarelas de madera y de empalizadas tiene un pase. Pero que vayan a traer arena de Valdevaqueros con lo tranquilos que pasamos los veranos, resposando entre las piedras, los de la Patella ferruginea. ¿Así nos cuidan a los pocos que venimos a hacer turismo a Algeciras? ¿Dónde ha quedado la preocupación que tenían el año pasado por nosotras? ¿Dónde? ¿Quién se va a preocupar ahora por buscarnos un sitio de veraneo a las lapas protegidas? ¿Quién?