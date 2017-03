La gente está conmocionada. ¿No os habéis enterado? Que nos quitan el Zara de la calle principal del pueblo. Que el Zara sirve para todo. Para quedar en su puerta, para darse una vueltecita en el horario del desayuno y ver las últimas novedades, para hacer tiempo mientras tienes al niño en el taekwondo, en el inglés o en el logopeda... Nadie lo confirma oficialmente, pero dicen, aunque eso lo han dicho otras veces, que la multinacional española abandona el centro de la ciudad para irse al centro comercial Puerta de Europa. Espero que esta decisión no haya sido fruto del disgusto que se habrá llevado el señor Amancio Ortega tras confirmarse que ha caído hasta el puesto número 4 en el ránking de hombres más ricos del mundo. Que 71.300 millones de euros de patrimonio no dan para estar entre los tres primeros, hombre. No gano para disgustos. ¡Ay omá!