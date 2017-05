Asuntos políticos

La relación entre la gente y los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos públicos se asienta sobre lazos fuertes cuando suelen tratarse temas que son convenientes o tienen valor, interés o influencia para la inmensa mayoría de los habitantes de un Estado. En política, si los partidos con representación parlamentaria pasan el tiempo oyendo su propia música, dando vueltas a sus cosas, dejarán de estar próximos a los problemas de todo tipo que afectan al común de la gente.

Las divisiones partidistas, la indefinición, los fanáticos que no toleran más que lo suyo o la corrupción que no deja de estilarse son meros ejemplos de lo que podemos leer casi a diario en cualquier periódico. Los males del partidismo se reflejan en las encuestas. Ya se sabe que los partidos políticos son un instrumento fundamental para la participación democrática en todos los países avanzados del mundo. También sabemos que muchos problemas relacionados con la política no son nuevos ni han surgido de un día para otro.

La crisis económica y social lo puso todo patas arriba. Lo cierto es que vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia de partidos que ha servido para desarrollar el bienestar social en las últimas décadas.

Por cierto, la tendencia alarmista a propagar noticias referentes a la proximidad de un peligro, sea real o imaginario, tampoco trae nada bueno. Los partidos expresan el pluralismo político. Cargarse el sistema de partidos, en lugar de mejorarlo, sólo acarreará nuevas preocupaciones de difícil solución. Mayo avanza hacia su final, algo inestable, provocando algunas lluvias y cambios bruscos en el tiempo.