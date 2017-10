Hace un par de días, Ana Gutiérrez, que unos conocerán y otros no; pero eso da lo mismo; me llamaba por teléfono -yo estaba físicamente bien lejos de donde ella- para decirme que había muerto su madre, Ana Serrano. Quiero compartir con los lectores sensaciones que el recuerdo de esa querida mujer y de su entrañable familia produce en lo más profundo de mi corazón. Solo algunas sensaciones, porque sería imposible intentar referirse a más, todas tan extensas como la sabana africana en primavera. En este instante, veo su casa con detalle, cada recodo, la cancela, los pequeños balcones, el patio y la azotea. Veo a todos ellos, a mi queridísima Pili, a la pequeña Inmaculada detenida en el tiempo, a Luis padre y a Luis hijo, y a Mariquita, cuya infinita inocencia no he dejado de recordar, recreándome en sus gestos y en sus palabras, en aquel pasillo, en aquella puerta que abría una bellísima fachada de cerámica, que ahí anda, aguantando al tiempo, a la vegetación y al abandono en el número 6 del callejón de las viudas, al que también llaman Teniente García de la Torre.

Ese callejoncillo albergó nada menos que a la Academia Gómez de la señorita Elvira, una de las instituciones educativas de la historia íntima de Algeciras. Yo tuve mucha suerte, mi infancia se cuajó en ese pequeño recinto urbano por el que no podían pasar coches. La vida transcurría en ese lugar como si el mal hubiese sido desterrado de sus alrededores. Allí reinaba la bondad y allí vivía Anita, una mujer de extraordinaria belleza que sembró generosamente en sus hijas. Y en ese callejoncillo, vivían otras familias que pertenecen a una escena que permanece en uno de mis universos interiores. También vivía allí mi inolvidable Paco Moya, hábil de todas las habilidades, con el que he querido mucho y al que aún veo de niño, cuando con él bajaba al quiosco de su padre -el histórico Quiosco Moya-, delante de La Giralda, una fábrica de destilados donde se hacía aguardiente de todas las hechuras. Frente a la Cervecería Universal y a punto de adentrarse en el entramado de la plaza y de la calle Tarifa.

Para nosotros era simplemente el callejón. No existía confusión posible. A la casa de Anita accedíamos cuando nos parecía bien, la cancela tenía la llave puesta por su cara interna y nosotros manejábamos aquel artilugio como cosa nuestra. Anita se nos ha marchado a la Casa del Padre. Tal vez le esté mirando ahora con sus hermosos ojos, con aquella sonrisa que daba luz a las flores que tenían el privilegio de estar cerca de ella.