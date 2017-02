Casi sin ser advertido ni notado, con un día estable y otro al revés, febrero avanza sigiloso hacia su final. En Andalucía, febrero se va cada año en medio de una narración de hechos con final feliz, porque la comunidad está oficialmente en fiestas. Dentro de unos días se volverá a conmemorar el acceso al autogobierno de los andaluces constituyéndonos en Comunidad Autónoma.

Los resultados del referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 permitieron elaborar un Estatuto de Autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución, dejando a un lado la iniciativa lenta del artículo 143 del texto constitucional. Así que, gracias al exitoso referéndum de 1980, Andalucía pudo tener un Estatuto con amplias competencias desde los primeros años democráticos, después de la transición política. Por tanto, parece lógico que se celebren actos conmemorativos de una votación popular que supuso mucho en nuestra reciente historia. Ahora bien, sin dejar de reconocer los avances andaluces en las últimas décadas, no conviene echar las campanas al vuelo hasta que no salgamos del furgón de cola de nuestro entorno español y europeo.

El desarrollo andaluz no consigue despegar y ascender cambiando para mejor. Puede decirse que las diversas incompetencias políticas, económicas y sociales andan lastrando el progreso de Andalucía desde unos tiempos tan antiguos que no se recuerda cuando comenzaron los males. Los atractivos de las provincias andaluzas no pueden ponerse en duda, despertando agrado por unas cualidades que atraen el interés. No vendría mal que, para mejorar, el progreso girara en dirección sur.