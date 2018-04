Algeciras es ilusión, cultura, ocio y tradición

Al comenzar un nuevo día, cada mañana una de la primeras cosas que hacemos es informarnos en profundidad de lo que ha sucedido y/o acontecido en nuestra ciudad y en nuestro país.

Pero últimamente lo más destacado en nuestra prensa son sucesos negativos, cosas que perjudican la imagen de la ciudad, y hechos en los que Algeciras se aprecia negativamente. Y les aseguro, que Algeciras no es eso.

Uno de los privilegios que tiene ser alcalde de esta bonita ciudad, es conocer todos los entresijos y hazañas que se llevan a cabo en cada uno de sus rincones y que con mucho orgullo nuestros vecinos realizan. Y estos son los hechos que hacen que Algeciras suene en positivo y que Algeciras sea grande por su verdadera naturaleza, por su ser y por su gente.

Doy fe, de que este equipo de Gobierno se deja la piel trabajando por y para Algeciras y sus vecinos durante las 24 horas del día y los 365 días al año, haciendo de esta manera que nuestra ciudad, sea un referente en cultura, divertimento, educación, turismo, etc, y en seguridad también, como así lo refrendan y lo demuestran los datos y estadísticas.

Algeciras nunca fue, no lo es, y no será narcotráfico, Algeciras es su gente, como Paco de Lucía, sus paisajes tanto de mar o de montaña, sus costumbres y tradiciones con su Feria Real, su Romería de la Virgen de la Palma, considerada de interés turístico, su Navidad y su Semana Santa; sus artistas y toda la cultura que germina en esta tierra que ha sido esa buena madre pero mejor testigo de tantos y tantos siglos de historia.

Me duele que comparen nuestra ciudad como "Algeciras Medellín" o "Algeciras: territorio narco", sin saber que los que usan esos morbosos e inadecuados títulos, lo único que están haciendo es perjudicar a nuestra ciudad y sus vecinos, ya que eso resta en todos los aspecto ante, por ejemplo las posibles nuevas empresas que se quieran afincar en Algeciras, impidiendo así esa necesaria creación de empleo.

Les garantizo una cosa de corazón, Algeciras es esa ciudad por la que algecireños de nacimiento y algecireños de adopción trabajamos y nos dejamos la piel, para hacer de ella esa Algeciras Capital. Por eso para terminar me gustaría animarles a que juntos sigamos en esa línea de trabajo y de desarrollo, haciendo que Algeciras suene en positivo y convirtiéndola en una gran ciudad, ya que Algeciras no es narcotráfico. Por ello, a los que no la conocen les invito a que nos visiten y la conozcan para así darse cuenta de cuanto equivocado están los que hacen esos artículos con esos titulares.