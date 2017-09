Algeciras Sur

Con frecuencia he dicho que un camello es un caballo dibujado por una comisión. El origen de la expresión se atribuye a Alec Issigonis (1906-1988), diseñador británico de origen griego, famoso, sobre todo, por haber desempeñado un rol principal en el diseño del mini de la British Motor Corporation. Muchos años en tareas de gestión en el ámbito universitario, sobre todo público, me han convencido de lo ajustado a la realidad de la sentencia. Un colega francés repetía a menudo que quien suponga que la sabiduría es cosa de científicos no tiene más que acudir a una junta de facultad o de departamento universitario, para comprobar que está equivocado.

Tiene que ver lo uno con lo otro. Issigonis -que, por cierto, quiso ser ingeniero titulado y no lo fue por no conseguir superar los exámenes de matemáticas en una escuela politécnica londinense- tendría sus razones. Derivadas, sin duda, de sus habituales encuentros con los numerosos comités que se vería obligado a sufrir durante su fructífera vida profesional. También las tienen quienes como yo han perdido una considerable parte de su tiempo en interminables e inútiles reuniones. Es raro que las comisiones funcionen si se les confía la tarea de poner algo en marcha o de llegar a conclusiones de verdadero interés para el colectivo afectado. Otra cosa es que la comisión esté formada por verdaderos expertos y tenga una misión sancionadora. Lo que las comisiones consiguen siempre es que las instituciones representadas o sus actores guarden un silencio cómplice u obligado respecto de las actuaciones en las que están inspiradas.

Mucho debe esperarse de esa comisión creada a iniciativa del Ayuntamiento de Algeciras, pero para que realmente dé de sí tanto como es urgente y necesario deberá tener en cuenta que de lo que se trata no es de verse de vez en cuando a ver cómo va la cosa, sino de resolver los importantes problemas que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. No parece que se hayan dejado fuera a nadie, de tantos como hay. Incluso se mantiene abierta la puerta a los colectivos que estén interesados en participar. Pero la amenaza que se cierne sobre estos comités largos y anchos es, en el mejor de los casos, la inoperancia. Sin embargo no es difícil poner de manifiesto cuáles son los factores que deterioran o dificultan el bienestar de las personas, ni de localizar sus causas. Es cuestión de ponerse a trabajar en el propósito. Sin reservas de ninguna clase y sin más preámbulos, rogativas o rodeos.