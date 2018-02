Me parto. Ahora resulta que una serie de bancos y aseguradoras van a sacar una campaña de comunicación para convencer a la gente, especialmente a los jóvenes, de apartar algo de dinero para completar su futura pensión de jubilación. Ahí lo llevan. Y resulta que dos de los prescriptores que han sido contratados para animar a la gente a que se sienta culpable por no ahorrar unas perrillas dentro de lo justo que acaban el mes (si lo acaban), son dos personajes a los que ahorrar no creo que les haga falta, ni les cueste (precisamente). Y resulta que el público objetivo son los jóvenes de entre 35 y 40 años, a los que les acercarán ciertos términos financieros poco conocidos para ellos, para esos 'derrochadores' de grandes sueldos a los que les espera un trabajo mejor si el que tienen no les gusta. Si la cuestión es reinventarse, el sector bancario parece que se lo 'curra'. Algo hay que hacer ante el cierre masivo de oficinas. La solución está en los demás.