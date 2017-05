Actitudes políticas

Con dudas, las ideas y movimientos políticos se orientan por momentos en una dirección proporcionándonos, eso sí, algunos sustos. Según las tendencias, siempre atentos a los titulares de prensa, los partidos suelen inclinarse hacia un determinado fin de forma continua y progresiva. Hoy, ante las complejidades de un mundo que hace difícil su comprensión, no es extraño ver todo tipo de cosas.

Cualquier político avispado, por ganarse el favor popular, no vacila en hacer promesas insostenibles, fingiendo poco más o menos la aprobación de las opiniones en boga. El mundo crece espectacularmente y, entre tantas contradicciones, los problemas saltan del país en que se está para caer en las fronteras de otro. Ya nos tomamos las elecciones de algunos países como si fueran las nuestras. Parece que todo tiene complicación y dificultades, o sea, que no es deseable desde luego tratar de convencer a la gente en el terreno político sin reparar en los métodos, y utilizando más la exaltación de los ánimos que los razonamientos. La demagogia no conduce a nada bueno. La actitud demagógica reduce la política a doctrinas y opiniones cargadas de un exceso de simplificación, que supone un fraude a todas luces. El bienestar de nuestro Estado democrático de Derecho no se ha conseguido de un día para otro, sino que, se ha ido logrando como resultado de las últimas décadas democráticas, después de la transición política. La crisis económica y social cogió desprevenido a medio mundo, puso las cosas patas arriba y logró hacer evidente lo que de verdad importa por su valor, interés o influencia.