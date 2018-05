El rodaje de 'Taxi a Gibraltar' llega a La Línea

La playa de La Línea se ha convertido hoy en un escenario de película. El municipio acoge el rodaje de Taxi a Gibraltar, una comedia de acción dirigida por Alejo Flah (Sexo fácil, películas tristes) en la que Dani Rovira forma dupla protagonista con el actor argentino Joaquín Furriel (Cien años de perdón). Junto a ellos está Ingrid García-Jonsson (Toro), con los que emprende la búsqueda del oro escondido en los túneles del territorio británico.

El protagonista de Ocho apellidos vascos y Thi Mai da vida a León Lafuente, un taxista español al que la suerte le ha dado la espalda y que tendrá que lidiar con su taxi, su barrio, una mujer embarazada y con Diego Manfredi (Joaquín Furriel), un inesperado compañero de viaje. En este filme, Flah intenta alejar a Rovira de su registro habitual añadiéndole más matices a su personaje. "A mi, y creo que a Dani también, lo que me interesa es salir de la zona de confort. Y eso es lo bonito, que un gran cómico como es él puede abordar muchos tonos de comedia sin perder la gracia", admite el director en un encuentro con los medios durante el rodaje del filme en Madrid.

Gibraltar, una especie de "queso Gruyer"

Rovira subraya que desconocía las leyendas sobre el tesoro escondido en los túneles del territorio británico y que "no tenía ni idea de que el peñón de Gibraltar por dentro era una especie de queso Gruyer, donde los ingleses habían creado una especie de búnker".

"Pero como no es historia de España, no me siento culpable. Es historia de Inglaterra y yo esa no la estudié", admite en tono jocoso el protagonista de esta 'buddy movie' que, producida por La Terraza Films, Atresmedia Cine, Sacromonte Films, Ikiru Films, La Mano de Dios La Película AIE y AZ Films, se estrenará en 2019.