En el reino de Paco Cepero

Rodeado de numerosos artistas y de su gente más cercana, Paco Cepero presentó ayer en las Bodegas Fundador de su tierra natal su último trabajo discográfico 'Sueño Latino'. A sus 75 años, el jerezano mantiene intactas sus inquietudes creadoras, como así se comprueba en este compacto, de 14 temas y donde encontramos, al margen del singular sello Cepero, toda una amalgama de variantes musicales que intercalan el flamenco más tradicional con la música sudamericana, una tierra con la que el tocaor y compositor ha tenido especial contacto.

En un acto muy elegante, fue la responsable de márketing de Fundador, María Eugenia Herrera, la que dio la bienvenida y felicitó al maestro jerezano por esta nueva obra. Abrumado por "toda esta gente que ha venido", afirmó el protagonista, Cepero admitió sentirse "como un chaval que empieza", y dio gracias a Dios "por haberme dado el privilegio de poder grabar este disco".

Mencionó a todos y cada uno de los artistas presentes, deteniéndose especialmente en el apartado de agradecimientos, donde se refirió al técnico "José Amosa, que durante veintiséis días me ha aguantado y ha hecho posible que esto suene así de natural y bonito", y a "David Lagos, en cuyo estudio me he sentido como en casa".

Más profundo fue Enrique Montiel, confeso admirador del jerezano y encargado de conducir la presentación. El escritor comparó la música de Paco Cepero con la poesía, porque en su opinión "cuando se oye su guitarra, uno se imagina la hermosura, la cúpula de la felicidad, el templo de la alegría, las calles de Jerez, el habla de nuestra gente....Uno cree que está oyendo eso, algo que él ha metido en las cuerdas de su guitarra".

Además, consideró que "sus 60 años como artista y sus 75 años de vida como persona están encerrados en ese pentagrama mágico que es su música. En él está su vida pensada, su vida sufrida, es decir, el dolor, la alegría, el gozo, y sobre todo ese hilván que une toda su música que es el compás. Paco Cepero es el compás. Yo he escrito un libro de Camarón y he dicho que ha sido quien mejor ha acompañado a Camarón", prosiguió.

Por último, Enrique Montiel admitió que en 'Sueño latino' "la guitarra canta, se acompaña a sí mismo, y todo esto es Paco Cepero", al que calificó de "genio, porque tiene ese hilo de locura, esa cosa de crear y hacer de la nada una melodía".

Antes de finalizar, los presentes pudieron escuchar algunos de los temas incluidos en este trabajo, entre ellos los fandangos 'Onuba', 'Habanera de amor' y las bulerías 'Alameda Vieja'. Como siempre, Cepero se acordó de su inseparable compañera, Chari, a la que ha dedicado otro de los temas. "Si Beethoven compuso 'Para Elisa' yo he querido componer 'Para Chari'", agregó ante el aplauso y las risas del público. Finalmente, el guitarrista dejó su selló imborrable en una de las botas de la bodega.