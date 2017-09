"Tenía que presentar el disco en mi pueblo, es muy especial"

El artista linense Jonathan Santiago vuelve mañana a su casa, a La Línea, para presentar su nuevo trabajo discográfico, un tributo al desaparecido cantante mexicano Juan Gabriel en el que hace suyos diez de los grandes éxitos del Divo de Juárez, entre los que se encuentran Amor Eterno, ¿Por qué me haces llorar?, Ya lo sé que tú te vas o Se me olvidó otra vez. Mañana a partir de las 21:00 los asistentes al Palacio de Congresos podrán disfrutar de esta innovadora propuesta, además de las canciones de copla y flamenco con las que Jonathan ha conseguido que una auténtica legión de fans le siga desde que en 2012 se proclamó ganador del concurso Se llama Copla.

-¿Que se van a encontrar las personas que asistan al concierto?

-Voy a presentar mi último trabajo, un tributo a Juan Gabriel. En la puesta en escena va a participar la academia de danza de Lola Ponce, que recientemente ha logrado varios premios en la final europea del concurso Vive tu sueño. Después de hacer las canciones de mariachi vamos a centrarnos en la copla, que es lo que la gente más quiere ver, con temas como Las campanas de linares o Romance de Juan de Osuna. Traigo mucho repertorio tanto de Rocío Jurado como de Marifé de Triana, o Caracol y Farina. Como novedad también traigo algunas sevillanas. Hace unos meses fui al programa Yo soy del sur de Canal Sur, y vamos a seguir por esa línea, y terminaremos con algo de flamenco. El objetivo es que el público salga contento y que toquemos varios estilos. Voy a hacer mariachi, copla, flamenco y sevillanas.

-No se va a aburrir nadie...

-De eso se trata, y de ser cercano con el público, de que me sientan cerca. Luego como siempre haremos una firma de discos una vez terminado el concierto.

-¿Qué supone actuar en su ciudad natal?

-Siempre he dicho que La Línea de mis amores es para mí muy especial. Siempre intento dar el cien por cien para que todo el mundo salga contento. Después de seis años, gracias a Dios, La Línea sigue conmigo porque la venta de entradas va estupendamente. Eso se consigue con trabajo y esfuerzo cada vez que he venido. Llevo un año entero sin venir a La Línea porque hemos estado trabajando en este proyecto. En este tiempo no hemos hecho conciertos hasta que ya se ha escuchado el disco y por fin lo podemos estrenar. Tenía que ser en mi pueblo sí o sí porque es donde he nacido yo y donde están mis orígenes y mi familia. Lo elegí yo con esa condición. Gracias al pueblo de La Línea también fui ganador de Se llama copla, que me dieron mucho apoyo y cariño.

-¿Cómo surge lo de grabar un disco de tributo a Juan Gabriel?

-Paco Martín, que es mi productor musical y es muy conocido tras sacar a grandes artistas como Diego el Cigala o Rocío Dúrcal, me dijo que le gustaría hacer algo de mariachi. Comenzamos a trabajar y desafortunadamente ese tiempo coincidió con la muerte de Juan Gabriel. Entonces me propuso hacer un disco con canciones de Juan Gabriel pero con mi estilo. Yo nunca había hecho nada de mariachi y no sabía si a la gente le iba a gustar, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de mi público está en Andalucía y España. Pero a Paco todas las locuras que tiene, como yo digo, siempre les han salido bien. Así que confiamos en el proyecto y nos pusimos a trabajar.

-¿Como se grabó el disco?

-La música está grabada en México por mariachis y yo grabé la voz en Madrid. Pero toda la producción está hecha en México DF. Una vez que lo escuchamos nos gustó muchísimo. Con este disco también procuramos abrirnos camino fuera de España porque la música mexicana gusta en muchas partes del mundo. También hay poquita gente que le haya hecho un tributo a Juan Gabriel y Paco Martín quería que nosotros le hiciéramos uno.

-¿Ha gustado entre sus fans?

-Tuve una primera firma de discos en Málaga y vino mucha gente. La gente decía que antes de escuchar el disco no se lo podía imaginar, era algo que estaba fuera de su mente. Pero una vez que lo han escuchado a la gente le ha encantado porque la esencia de la copla y el flamenco se mantiene en este disco, aunque la música sea mexicana y mariachi. Cuando se escucha el disco se percibe que hay cosas mías.

-¿Tiene previsto dar algún concierto en México?

-Pablo DeVille, que era miembro de La quinta estación, está en México y está intentando que vayamos. Cuesta trabajo abrirse camino en un país distinto. Paco Martín también tiene bastante repercusión allí y está intentándolo, primero para hacer cosas de promoción y luego para intentar dar un concierto.

-¿Tiene algún otro proyecto pensado para el futuro?

-Ahora estamos centrados en el disco de tributo de Juan Gabriel. Primero vamos a dar una gira por Andalucía y después iremos subiendo. Madrid, Bilbao, Barcelona, que ya está casi cerrado... y después queremos cruzar el charco, a ver si tenemos suerte y nos salen bien las cosas.

-¿Qué espera del público para mañana?

-Que venga gente de todo el Campo de Gibraltar. Es algo novedoso porque es un estilo de mariachis, pero también va a haber copla, flamenco y otros estilos. Es muy importante para mí este proyecto y quiero que todo el mundo lo vea y me cuente qué le ha parecido. Seguro que van a disfrutar.