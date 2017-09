La pianista Atsuko Shimada, cabeza de cartel de una velada de jazz en Algeciras

La asociación Rizoma Records y el colectivo Alcultura preparan una velada con jazz de primer nivel para el próximo sábado 23 en Algeciras en un concierto que se celebrará en la Sala Kube (22:30) en el que una parte de la recaudación irá para fines sociales.

La pianista japonesa Atsuko Shimada será la cabeza del cartel del concierto en el que se fusionará el mejor jazz con arreglos de funk, rhythm and blues, samba o swing. Shimada irá acompañada del prestigioso trompetista Julián Sánchez, el contrabajista Joan Masana y del algecireño José Luis Gómez El Polaco a la batería.

Al conjunto se sumarán la cantante de jazz Eva Jiménez y la artista local Olga Iglesias.

La organización explicó que una parte de lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, un mínimo del 10% de la recaudación. Otra parte de lo que se recopile por la venta de entradas (8 euros para el público general y 5 euros para los socios de Rizoma Records) irá destinado a apoyar las actividades de la asociación de jazz de la comarca Rizoma Records, colaboradora del evento.

Atsuko Shimada nace en Japón en 1974. Graduada en el Sapporo Otani Junior Collage of Music en 1995, continua sus estudios en el prestigioso Berklee Collage of Music en Boston, donde se gradua en 2004 con matrícula de honor.

En 2006 se traslada a España y fija su residencia en San Roque, desde donde tiene la oportunidad de acompañar a músicos de la talla de Enrique Oliver, Juan Galiardo, Celia Mur, Arturo Serra o Phil Wilkinson. Entre sus Influencias cabe destacar pianistas como Wynton Kelly o Herbie Hancock. Ha tocado en festivales como el de Brecon jazz club en Wales, el Gibraltar Jazz Festival o el Porthcawl Jazz festival entre otros. De modo paralelo a su carrera como instrumentista desarrolla una intensa labor pedagógica.

La artista invitada Eva Jiménez se licenció en el conservatorio de su ciudad natal (Málaga) y en 2008 obtuvo su licenciatura en Piano Clásico con las más altas calificaciones y el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Su interés por el Jazz y la improvisación le llevó primero a Alemania para estudiar con Fay Claassen y más tarde a Holanda en 2009, donde fue admitida en el Prins Claus Conservatorium, obteniendo su licenciatura en Jazz Vocal. Se mudó a Nueva York en Otoño de 2011 donde pudo experimentar la escena de jazz y recibir clases de Jay Clayton, Michael Kanan y las cantantes de jazz nominadas a los grammy Gretchen Parlato y Janet Lawson, además de viajar regularmente a Filadelfia para estudiar en The University of the Arts (Uarts). Desde el año 2015 es la profesora titular de Canto de Jazz en CAMM (Centro de Artes y Música Moderna de Málaga).