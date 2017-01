La ovejita 'Dolly'

C style="text-transform:uppercase">omo casi mucha gente recordará, Dolly fue la ovejita clónica que nació en 1996, uno de los primeros pasos en la Historia clónica de la Humanidad. Y era sólo una ovejita, tan clónica como las demás (¿o es que las ovejas no son iguales?). Pero Dolly no dejó indiferente a casi nadie…

Eso sí, a Dolly se le adelantaron en la ficción, entre otros, Spider-Man con La Saga del Clon, historia publicada en el año 1975, casi dos décadas antes del nacimiento de la oveja clónica.

Stan Lee, redactor jefe de Marvel Comics, que estaba muy acostumbrado a darse baños de gloria entre multitudes, empezó a recibir quejas por la muerte de Gwen Stacy, novia de Spider-Man. Decidió traer de vuelta a Gwen, sin anular la historia original de su fallecimiento. Una vez hecho esto, se podía sacar de nuevo al personaje fuera de la serie si fuese necesario.

Miles Warren, profesor universitario de Biología y alter ego de un supervillano llamado El Chacal, clona de forma clandestina a sus alumnos Peter Parker y Gwen Stacy. Inexplicablemente, los clones resultantes conservan los recuerdos de los originales. De esta manera, El Chacal descubre la verdadera identidad de Spider-Man y, como tiene un enfermizo enamoramiento con su alumna, decide vengarse de Peter por la muerte de Gwen, poniendo a Parker a combatir contra su propio clon. Ambos creen que son el auténtico Peter, pero colaboran para derrotar al Chacal. Una bomba estalla, matando al villano y a uno de los dos Peter. El superviviente llega a la conclusión de que él es el verdadero.

La Saga del Clon es una historia de evolución personal. Peter Parker es un chico solitario. Un accidente le dota de poderes especiales y, tras la muerte de su tío Ben por asesinato, del que se siente culpable por omisión, decide utilizar para el bien esos superpoderes. El siguiente paso lo da en la universidad, donde intenta forjar su personalidad. Su destino profesional se define mediante sus estudios científicos. Su destino sentimental se concreta en Gwen Stacy, el amor de su vida, la pareja ideal, la futura esposa. El estado de felicidad de Peter Parker es absoluto.

Pero entonces, Gwen Stacy es asesinada por el Duende Verde, y todos sus planes de futuro se van al traste. La Saga del Clon es la historia de Peter Parker cayendo hasta lo más hondo y levantándose de la caída. Peter entra en una nueva etapa en la que asistimos a la trama paralela del Chacal, y al reencuentro de Peter Parker con la vida gracias a la mujer que había sido la otra durante la etapa dibujada por John Romita: Mary Jane Watson va tomando protagonismo de forma natural entre pelea y pelea de Spider-Man. Un día, dan un paseo en barco; otro día, van al cine... Hasta que Peter viaja temporalmente a París, Mary Jane le despide en el aeropuerto y en esa despedida ambos abren los ojos…

Este romance se ve acelerado con la aparición del clon de Gwen Stacy. Es la última tentación, un coletazo del pasado. A Peter no sólo le asusta el regreso de un ser amado desde la tumba, sino también verse atrapado por un pasado que está a punto de superar.

En realidad, el clon más importante de esta trama no es el de Spider-Man sino el de Gwen. Resolver el misterio de los clones, derrotar al Chacal, y confirmar su amor por Mary Jane, son tres actos que se funden en uno solo. De esta manera, Peter Parker y Spider-Man se integran, el pasado queda atrás, y el protagonista se dispone a enfrentarse a su vida adulta.

En cierto modo podría decirse que aquí concluye la historia de Spider-Man, la historia que Stan Lee y Steve Ditko empezaron a narrar en 1962 en Amazing Frantasy nº 15, la historia del niño que se hace adulto.

La Saga del Clon cuenta, al menos, con seis ediciones en España. Es una historia que, más de cuarenta años después de haber visto la luz, sigue siendo reeditada periódicamente.

El responsable de todo esto es el joven guionista Gerry Conway, que aterrizó en la colección The Amazing Spider-Man cuando apenas tenía veinte años, y en estas páginas firmó momentos tan míticos como las muertes de Gwen Stacy y Norman Osborn, convirtió a uno de los protagonistas en Hombre Lobo y creó al primer antihéroe de Marvel: The Punisher. Sin menospreciar al dibujante Ross Andru, que tanto embellece estas páginas.

La próxima semana: El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi, un manga que gira en torno al silencio, la familia y un reencuentro tardío entre padre e hijo.