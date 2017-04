La nueva cara del Romancero Gitano

El pasado mes de enero, la obra de Federico García Lorca pasó a ser de dominio público. Por este motivo, un grupo de diseñadores, artistas, ilustradores, collagistas y fotógrafos, decidió que sería una buena idea publicar el Romancero Gitano ilustrado. "A partir de ahora las piezas dramáticas de García Lorca van a poder representarse sin que nadie pueda reclamar por ello derechos patrimoniales. Pensamos que era el momento perfecto para unirnos y hacer algo con la obra de Lorca, y elegimos el Romancero Gitano", explica Aurora Gorrión, una de las artistas participantes en el proyecto.

Poco a poco, se fueron llamando unos a otros. Con la calidad como única premisa, por lo que hay creadores de todas las edades. La propuesta tuvo un gran éxito de convocatoria. Todo el mundo quería poner su granito de arena y su idea en este original proyecto que surgió de Alvaro Sobrino. "No paramos de crecer, porque siguen y siguen llegando imágenes interesantes a las que no podemos decir que no. De todas maneras, estamos a punto de cerrar el libro", comenta Aurora Gorrión.

El libro verá la luz en los próximos días y habrá presentaciones por toda España

Bajo el nombre de Mil Coeditores mantienen un grupo activo donde comparten su trabajo y ponen en común las propuestas. "Todas las decisiones se someten a votación. Llevamos meses cociendo a fuego lento este Romancero".

Cofinanciarán la edición, poniendo su trabajo como ilustradores y creadores en el libro. "No tratamos de hacer una cosa lujosa ni despampanante. Lo entendemos más como una reflexión colectiva sobre Lorca y su obra. Será un libro de 15,3 por 21,3 centímetros, con el interior en blanco y negro. La ilustración de la cubierta es de Fernando Vicente. Félix Rodríguez, más conocido como Mr. Zé es el calígrafo de los textos".

Para la producción se han apoyado en la plataforma de micromecenazgo Verkami. "Superamos el presupuesto inicial, lo que nos permitirá hacer una tirada más grande".

El libro verá la luz está primavera. Y dado el éxito del proyecto, es posible que con el dinero que obtengan se animen a ilustrar y editar a Valle Inclán o a Unamuno.

Algunos de los autores de las ilustraciones son Rebeca Pintos, Alvaro Sobrino, Albert Romero o Beto Compa. "Pero no queremos destacar a nadie por encima de los demás, porque somos muchos, más de 250, de toda España e incluso algunos extranjeros".

La aceptación de la idea fue unánime y las pautas a seguir muy poco convencionales. "No hemos querido que existiera la figura de un editor, sino que fuéramos todos editores. Nos fuimos invitando unos a otros a colaborar, bajo la premisa de la calidad". La propuesta ha barrido y esperan tener gran repercusión. "Esperemos que luego la distribución del libro y el movimiento que le queremos dar también contribuyan. Habrá presentaciones en toda España".

Aurora Gorrión asegura que uno de los poemas más ilustrados ha sido La casada infiel y que la obra de García Lorca continúa siendo muy actual. "Por todo lo que conlleva, ilustrar a García Lorca es todo un reto".