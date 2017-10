"Cada día soy mejor aficionado. Siento más mi arte y mi cultura"

José Canela (San Roque, 1977) se encuentra en un interesante momento como cantaor. Se prepara ya para la grabación de su segundo disco en solitario y tiene la agenda en un muy buen nivel de compromisos. Estandarte junto a sus hermanos Alejandro, Fernando y Juan de una casa gitana y netamente campogibraltareña que es historia del flamenco en Andalucía, la de los Canela, José Segovia Cortés reflexiona sobre la que es su más verdadera y profunda pasión: el cante.

-José, arrancamos esta entrevista en el homenaje que la Peña Flamenca Cultural Linense hace al flamencólogo Luis Soler, tan ligado a la figura de su padre, Canela de San Roque, al que adoraba.

-Homenajearlo supone hacer algo grande para Luis Soler, esta peña y todo el Campo de Gibraltar. Aparte de un gran aficionado, Luis es un escritor y un investigador del flamenco incansable. Por eso es un honor para mí cantarle, que se haya contado conmigo. Son muchas las cosas que se me vienen a la cabeza por todos los vínculos de Canela con Luis y La Línea.

-El cante de José Canela ha crecido sin parar en los dos o tres últimos años hasta el punto de que vamos ya a por el segundo disco.

-Viene porque hace ya dos años que sacamos el primero y creo que estoy ahora mismo en un momento en el que me rebusco más como aficionado. Como siempre digo, afición hay que tener siempre para todas las cosas. Cada día soy mejor aficionado aparte de profesional. Siento más mi arte y mi cultura. Por eso creo que es la hora de empezar a fraguar este segundo disco, que no sé el tiempo que me llevará.

-¿Volverá a grabar con La Droguería Music?

-Estamos en contacto con ellos porque con Chemi López tengo muy buena química y cuando grabé el primero me gustaron mucho sus formas. Lo que pasa es que aún no sabemos qué se va hacer. Sí está claro que la mano de él está tendida para mí y la mía tendida para él. Esperemos llevarlo a cabo bien y que mi carrera dé un paso más al frente del flamenco.

-En 2018 viviremos la II Bienal Canela de San Roque. ¿Perspectivas, ideas?

-Estoy muy contento porque vayamos a llegar a la segunda edición. Tenemos que empezar con el Ayuntamiento y el área de Cultura a cerrarla. Queremos que tenga el mismo ímpetu que la primera y esa gran acogida que se vivió, que siga latente en el flamenco y perviva por siempre.

-La primera resultó todo un éxito.

-Así fue. Hubo alegría y corazón. Solo podemos decir que la gente ha estado volcada desde que mi padre partió. Ayuntamiento de San Roque, artistas, todo el mundo se entregó. Nadie puso un solo impedimento ni tiró para atrás. Ni en lo económico ni en nada. Todos dieron un paso adelante por la bienal.

-Estaba el nombre y la figura de Canela de San Roque por medio, con lo que él ha sido para el flamenco

-Efectivamente. Mi padre ha dejado una página bastante grande en la historia del flamenco y en su comarca. Para mí, ha sido uno de los artistas importantes como Chaqueta, Roque Montoya Jarrito o el genio de Paco de Lucía. Es uno de los cantaores con más singularidad de los últimos 40 o 50 años.

-¿En qué faceta lo echa más de menos?

-Como padre. Como artista lo echo de menos porque vivo como él de mi arte y me codeo con la misma gente, pero al que echo de menos es a mi padre, a su cariño, estar, charlar, cantar, emborracharme con él. Darle 20.000 besos. Me quedaban muchas cosas por compartir con él porque mi padre era muy joven. Lo extraño como artista porque llego a cualquier lado y me hablan de él o estoy ensayando y me acuerdo o hay un festival y lo nombran. Pasa en cualquier faceta del flamenco, que mi padre sigue perdurando.

-¿Son ustedes cantaores distintos?

-Mi padre decía que cada uno tiene que buscar su personalidad cantaora, porque puedes coger cosas de otros artistas pero él avisaba que no me quedara siempre en lo mismo. Si empezaste con los cantes de Mairena o Manuel Torre, por poner un ejemplo, hay que renovar y buscarte. Ir a por tu personalidad. Volviendo a su pregunta: yo no me puedo parecer a mi padre. Y no puede ser porque él era muy singular. Su voz era única. Puedo tener destellos suyos, pero él era personalísimo. Siempre me dijo que tomara de muchas casas cantaoras y las pasara por mi propio filtro intentando aportar algo, claro que teniendo en cuenta lo que él me enseñó porque lo llevo eternamente en mi cante y mi corazón.