"Soy la madrastra de Tadeo Jones 2"

Miguel Ángel Alaminos está en el olimpo de la animación mundial y ha trabajado para firmas como Warner o Disney. Sin embargo, el responsable de diseño de los personajes de Tadeo Jones 2 que se estrenó ayer, vuelve a sus orígenes con esta cinta, ya que es uno de los principales culpables de que Granada y, sobre todo, Motril, esté entre las localizaciones de la segunda parte de la película española de animación más vista de la historia.

-¿Qué 'relación' mantiene con Tadeo Jones?

-Yo soy la madrastra de Tadeo Jones. Enrique Gato es el padre porque lo crea, yo le hago un cambio de look y le doy vida. Soy el supervisor de diseño de los personajes de la película.

-Creo que usted tiene mucho que ver en que parte de las localizaciones de esta segunda parte transcurran en Granada y Motril ...

-Sí. En cuanto se planteó en una reunión que Granada fuese una de las localizaciones, lo apoyé. Respecto a Motril, siempre estaba insistiendo en que apareciera, lo que incluso hizo que el director me mirara de soslayo.

-Pero él sabía que usted era de Motril

-Como llevo muchos años en Madrid y ya no tengo acento (aunque cuando vuelvo lo recupero), creo que a la mayoría se le ha olvidado, pero cuando me tocan los orígenes es otra cosa.

-¿Quién manda en el sector?

-Las cadenas de televisión y las jugueteras, que son un poder dentro de la industria. Y, en cuanto a las películas, las distribuidoras. Tadeo se ve fuera, pero los poderes limitan en muchas ocasiones y controlan el mercado.

-Sin embargo, consiguen hacer sombra a las grandes compañías en cuanto a calidad.

-La diferencia de presupuesto en que una gran compañía puede gastar 300 millones de dólares, mientras que nosotros 7. ¿Justifica la diferencia de calidad eso? Yo creo que no. Nosotros ponemos mucho empeño y cariño.

-¿Cómo está el sector en España?

-Hay quien piensa que las ayudas que se le dan al cine no se recupera, pero lo cierto es que dan beneficio. En cambio, los pelotazos de construcción lo que hacen es que algunos se forren y el resto de la gente perdemos. Ayudar al cine al final genera a largo plazo industria, pero no sé por qué en este país no interesa, sino que siempre hay los mismos modelos y estructuras.

-Dicen que los dibujantes españoles son de los mejores del mundo...

-Los hay muy buenos en todos los países, pero lo cierto es que para la poca industria que hay en España, hay una gran cantidad. No es normal que demos tantos profesionales y de calidades tan altas.

-Muchos de ellos emigran a países como Estados Unidos. ¿Alguna vez le han tentado con llevarle allí?

-Cuando estuve en Irlanda firmé para irme a Arizona 5 años a hacer Anastasia y todo este tipo de películas, pero finalmente con el visado y todo, llamé y rechacé una oferta interesante. En algunos momentos me he arrepentido de no haberlo hecho. También estuve trabajando en Berlín, que me gustó, pero el clima ya sabemos cómo es. Hace poco me han vuelto a ofrecer regresar a Irlanda, donde ya estuve un par de años, pero a mí, realmente, lo que me gusta es estar aquí y trabajar desde España.

-¿Se baraja la posibilidad de que haya una nueva serie de televisión de Tadeo?

-Siempre estamos abiertos a diferentes opciones. Lo que pasa es que en este país la producción es complicada. No depende de nosotros. Cuando nos dicen que se puede hacer, lo damos todo. No sabemos hacerlo de otra manera.

-¿Cómo va Tadeo 3?

-Está firmada. Se supone que tenemos que empezarla el año que viene, no se sabe aún en qué mes.