Cuatro largometrajes y seis cortos, en la X Muestra del Audiovisual Andaluz

El próximo lunes comienza en Cádiz la X Muestra del Audiovisual Andaluz, un programa cinematográfico considerado antesala de la 49 edición del Festival de Cine Documental Alcances 2017, que se celebrará en la capital a partir del próximo día 15. Del 11 al 14 de septiembre, en los Multicines Al Andalus El Centro se exhibirán a las 19.30 horas un total de cuatro largometrajes documentales y seis cortometrajes, realizados por productoras y profesionales andaluces, que se distribuirán en un total de cuatro sesiones. El certamen está organizado por la Fundación Audiovisual de Andalucía, el Festival Alcances, el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz (UCA), Asfaan y la Filmoteca de Andalucía.

De esta forma, en la primera sesión, la del lunes 11, se proyectará el largometraje documental Miguel Picazo, un cineasta extramuros, de MLK Proyectos. La cinta retrata la figura de un nombre esencial del cine español, Miguel Picazo, redescubierto por una joven estudiante de cine que, decidida a investigar en su vida y obra, descubre lo avanzado de sus películas y las razones para que semejante talento se concentre en una filmografía tan reducida como llena de joyas.

Cada día se proyectará un largo documental y varios cortos de los que se han seleccionado

En la misma sesión, el público podrá disfrutar del cortometraje La inmensa nieve, de El sendero de los Tuertos. Este trabajo se construye como una película habitada por cuerpos al servicio de una ficción que surge como posible, o imposible, diálogo con la identidad y la familia.

La segunda sesión, el martes 12, está compuesta por el premiado largometraje documental Nacido en Siria, de La Claqueta PC. Desde que comenzara la guerra civil en Siria, unos cuatro millones de sirios han tenido que abandonar el país huyendo de la violencia. Más de la mitad de ellos son niños. Nacido en Siria narra el periplo de esos refugiados desde el punto de vista de los niños que viven este calvario: los abusos de las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre sobre un futuro al que la gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y descubriremos que llegar a su destino es sólo el comienzo de una nueva odisea: la de la integración en una tierra nueva y, en muchos casos, hostil.

La tarde se completa con el cortometraje La baldosa, de La Loma Blanca PC, una cinta que tiene como protagonista a Boni García, cuya mente mezcla realidad, con intuición, e imaginación. Un día Boni encontrará unas baldosas rotas en el suelo que parecen esconder algo... Boni investigará por su cuenta el porqué de ese miedo y esa sensación. ¿De quién debemos fiarnos? ¿De nuestra visión objetiva de la realidad o de nuestra propia intuición? ¿Dónde se esconde la verdad?

En cuanto a la tercera sesión , el miércoles 13, se exhibirá Moz and I, de Summer Films y La Chincheta Comunicación, un documental musical que describe el fenómeno fan a través de la vida del Dj Luis Le Nuit (Barcelona), el fan más incondicional y entrañable de Steven Patrick Morrissey (ex líder de The Smiths). A partir de esta relación, el largometraje explora la evolución personal de Le Nuit como Dj y la carrera musical de Morrissey, además de la transformación de la escena indie de Barcelona.

La sesión incluye los cortometrajes El día menos pensado, El giramundos y Was. En el primer filme, de Sunset Movies, Aitor regresa a la ciudad tras su repentina desaparición hace años, rompiendo la aparente monotonía de su antiguo grupo de amigos. Al tratar de descubrir los motivos de su visita saldrán a la luz los secretos que se esconden tras su huida.

En El giramundos (Premio COMCORTO 2017), de Onze Films, una chica y su madre conviven en unas condiciones poco adecuadas para una joven de su edad, pero es algo que no le impide soñar. Como cada día al llegar del colegio, se asoma a la ventana, por donde ve pasar frente a su casa un hombre extravagante montado en su bicicleta. Esta vez, se arma de valor y decide conocerlo, algo que desencadena una amistad especial y, por ende, una válvula de escape a través de la imaginación y cariño entre ambos. Y, finalmente, Was (Premio Mejor Corto Andaluz en el VI Certamen Suroscopia), de María Hermida Carro.