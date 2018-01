Dos jóvenes algecireños exponen poemas y fotos en la tetería Meraki

Dos jóvenes algecireños, Mateo Romera Hidalgo e Irene Rodríguez Sánchez, exponen estos días en la tetería Meraki de la ciudad una muestra conjunta de sus trabajos en poesía y fotografía, aficiones que cultivan respectivamente.

La instalación, en la segunda planta del local que en su día acogió la afamada tetería Cuatro Gatos (galería que une las calles Regino Martínez con Alfonso XI) permanecerá disponible hasta el próximo 23 de febrero. Se trata de seis poemas y ocho fotografías.

Los poemas de Mateo Romera abarcan asuntos como el amor, el desamor, la vida, la muerte o la naturaleza mientras que todas las fotografías tienen como hilo conductor haber sido tomadas en la provincia de Cádiz.

"Siempre me ha gustado leer libros sobre aventuras y mundos fantásticos. Con el paso del tiempo, fui variando y abriendo mis horizontes, aunque la ciencia ficción ha sido siempre mi favorito. No hace mucho empecé a leer poesía y la verdad es que me gustó. Hace alrededor de tres meses comencé a subir en las redes sociales textos con valor poético y de ahí surgió la idea de la exposición con Irene", explica Romera.

Irene Rodríguez detalló que su afición por la fotografía surgió a los 12 años, con su primera cámara. "Me gustaba hacerle fotos a erizos, algas o paisajes. Comencé a estudiar Biología y cuando ahorré me compré mi primera reflex. Soy autodidacta", relata Rodríguez, quien resalta su predilección por la fotografía de paisajes y naturaleza.