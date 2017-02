E style="text-transform:uppercase">n 1960, la editorial DC reunió a Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman y Martian Manhunter en la serie Justice League of America, que tuvo un gran éxito.

En respuesta a la competencia, tres años después, Stan Lee y Jack Kirby pusieron a trabajar conjuntamente a las estrellas de Marvel Thor, Hulk, Iron Man, La Avispa y Ant-Man. Así nacieron Los Vengadores, que fueron calificados como Los Héroes Más Poderosos del Planeta.

Los Ultimates son una actualización adulta y con tintes cinematográficos de Los Vengadores. Los héroes obtienen sus poderes en el siglo XXI. Hay internet, móvil y avances tecnológicos. Pero, sobre todo, es un punto de partida sin décadas de continuidad a sus espaldas y sin anular el Universo Marvel tradicional, que sigue su andadura.

Para hablar de Los Ultimates, no sólo hay que contextualizar la Marvel de los 90 o el propio Universo Ultimate, también la actualidad de los EEUU al inicio del siglo XXI.

Ante una situación casi de quiebra a causa de su política empresarial durante gran parte de los años 90, Marvel se vio obligada a reestructurarse y entró en una etapa de libertad creativa que propició el nacimiento del Universo Ultimate, donde viven los personajes clásicos pero modernizados.

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista de su historia, provocando un aumento de las fuerzas armadas para estar preparados ante hipotéticos conflictos bélicos.

Reflejando esta situación, en 2002 Mark Millar y Bryan Hitch recrearon en el Universo Ultimate a Los Vengadores. Los rebautizaron y los incorporaron al Ejército de los EEUU para detener amenazas de súperterroristas bajo la tutela del director de SHIELD, Nick Furia (que no es blanco como en el Universo Marvel; luce los rasgos de Samuel L. Jackson, seis años antes de que éste interpretase al personaje en el cine).

El Capitán América no es el idealista que conocen sus lectores habituales, sino el ultraderechista que esperan de él quienes no han leído sus cómics. El alcohólico Iron Man muestra una explicación más humana sobre el despertar de su heroísmo. Thor dirige un culto New Age y ve el grupo como un arma del imperialismo yanqui. De actitud mesiánica y millones de seguidores, su inestabilidad mental hace dudar de que sea un dios asgardiano.

Janet Pym es una mujer alegre, inteligente y decidida, pero intenta ocultar que es mutante; su marido Hank, parece un buen tipo, con el que no te importaría salir de copas por ahí… hasta que descubres que maltrata a su esposa.

Cuando se creó el personaje de la Avispa (The Wasp en inglés), contenía un juego de palabras, ya que WASP es el acrónimo en inglés de "blanco, anglosajón y protestante" (White, Anglo-Saxon and Protestant). Este término describe a un grupo de estadounidenses de elevada posición social, descendientes de británicos protestantes, que defienden los valores tradicionales y rechazan cualquier cultura ajena. Esto en la versión Ultimate no se conserva, ya que la Avispa tiene rasgos orientales.

Los científicos Hank Pym y Bruce Banner intentan recrear la Fórmula del Supersoldado que dio origen al Capitán América. El último intento de duplicar la fórmula acabó con Banner convertido en Hulk. Este fracaso supone un duro golpe para Banner, que se sume en una depresión, acrecentada por su divorcio de Betty Ross, y en un mal momento mezcla su suero con una muestra de sangre del Capitán América, convirtiéndose en un Hulk más salvaje que arrasa la ciudad de Nueva York y proporciona al grupo su bautismo de fuego. Hulk es detenido por sus compañeros Ultimates, que se convierten en héroes a ojos del público. Betty Ross, además de la ex mujer de Banner, es la relaciones públicas y está encargada de crear en la población la necesidad de tener un supergrupo para detener amenazas terroristas.

La primera misión de los Ultimates es impedir una invasión extraterrestre. El supergrupo consigue su objetivo gracias a Hulk, que se redime de los sucesos anteriores.

En 2006, dos largometrajes de animación de los Ultimates fueron estrenados por Lionsgate Entertaintment en DVD. En la primera película se explica la fundación del grupo y la segunda narra una invasión extraterrestre al reino africano ficticio de Wakanda.

La próxima semana: Dreadstar, de Jim Starlin, una space opera que presenta una alegoría de la Guerra Fría, barnizada por los enfrentamientos medievales entre el Imperio y el Papado.