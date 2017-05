"No hace falta gran voz para el flamenco, pero sí sabiduría y conocimiento"

La cantaora Inés Bacán (Lebrija, 1952) es una de las últimas supervivientes de la que quizá haya sido una de las etapas históricas más gloriosas del flamenco. Pertenece a la casa de los Peña, en concreto, a una rama que se mudó desde Utrera hasta Lebrija -dos enclaves fundamentales para este arte- "por amor", como bien le explicó siempre a Inés su madre, a su vez tía de Juan Peña, Lebrijano, y Fernanda y Bernarda de Utrera. Casi nada. La artista tiene su propio ritmo en la vida. Y no deja -ni en conversación telefónica- que nadie le meta prisa. Así es su compás. Este viernes 19 estará en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras desde las 22:00 dentro del II Mayo Flamenco del Campo de Gibraltar. Viene acompañada por el tocaor Pedro María Peña.

-¿Cómo canta Inés Bacán?

-El mío es un cante intimista, que viene muy de atrás. De nuestros antepasados. Es verdad que es menos comprensible, pero soy de la idea de que debemos enseñar a la juventud expresándonos tal y como somos con sutileza, no versionando tanto como se hace ahora. Es una cuestión de concepto. No hace falta tener una gran voz para cantar bien, aunque sí sabiduría y conocimiento. Haber escuchado mucho. Me explico: el instrumento, la voz, es importante, pero no lo es todo. Ya nos lo decía mi padre, que el cante muchas veces es dicho, hablado. Ni siquiera cantado.

-Su familia resume una buena parte de la historia del flamenco, Inés, pero ante personas de su trayectoria siempre es curioso conocer su primer recuerdo sobre este arte.

-Pues sí que me acuerdo, fíjese. Recuerdo muy lejanamente una boda en el barrio de El Montillo, en Lebrija. No sabría decir ahora ni quiénes eran los novios de aquella celebración de lo chica que yo era. Pero sí cómo cantó y bailó en ella mi primo Miguel. Mi familia ha sido enteramente una escuela de cante.

-Esa es una clave, la influencia de las casas cantaoras en los artistas.

-Imagínese. Fernanda y Bernarda de Utrera y Juan Peña, Lebrijano, primos hermanos míos. Mi madre, como siempre nos dijo, se vino de Utrera a Lebrija por amor. Mi abuela Fernanda tenía ocho hermanos y, junto a ella, todos eran cantaores. De mi padre, Bastián, y mi hermano Pedro, qué contarle. Imposible no conocer el flamenco en profundidad en un ambiente así.

-¿Cómo ha cambiado el público?

--Mucho. Desde hace mucho tiempo a esta parte me llama la atención el público de Francia. Y en concreto el de París. Es muy respetuoso y muy entendido de flamenco, no se vaya nadie a creer que los franceses no saben de esto. Que saben y mucho. He estado en Nueva York, en Australia, Nueva Zelanda, Japón para qué decirle, si lo que hay allí por el flamenco es impresionante. Hay un público para cada época, eso sí que es verdad.

-¿Qué palos prefiere?

--Sin ninguna duda, la soleá y la seguiriya. Tengo que estar muy a gusto o muy contenta yo para cantar por bulerías.

-¿Y sus preferencias de cantaores actuales?

--El que más me gusta es Luis El Zambo. El cante de Luis es especial, por su forma y su flamenquería. Me pasa con él algo parecido a lo que me ocurre con el hijo de Agujetas porque, aunque tiene una voz rota, lo he escuchado y me he quedado maravillada de cómo se puede tener esa flamenquería tan grande diciendo el cante como lo dice. En mujeres siempre me ha gustado mucho Esperanza Fernández. Su cante es muy bonito, muy jondo.