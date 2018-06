"Me gustaría jubilarme viendo el archivo catalogado"

-¿qué supone para el Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia el convenio que acaban de firmar con la Consejería de Cultura?

-Para la Fundación, y para la historia de esta casa, supone poner una documentación al servicio del mundo gracias a la digitalización de los seis millones de documentos que componen el archivo y subirlos a la Red. Es decir, poner el conocimiento al servicio de la sociedad civil, un conocimiento necesario para entender nuestro presente, para saber dónde vamos y para defender también nuestros derechos, porque un archivo es nuestro DNI, que dice de dónde somos y quiénes somos como sociedad. Así, este acuerdo es un logro que va a sentar precedente pues piense que desde casi la creación de la Fundación, en los años 90, la anterior duquesa Medina Sidonia, Isabel Álvarez de Toledo, intentó en muchas ocasiones llegar a un acuerdo como el que hoy hemos conseguido, pero por una causa o por otra nunca llegó a cuajar ya que emprender una labor de años vista, a veces, supone un esfuerzo económico y de toda índole. Y por fin ha existido esa voluntad política que debería haber existido en vida de la duquesa. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.

-¿Con esos 300.000 euros se digitalizará todo?

-No, no, con eso se va a empezar. Además, ese dinero no va a la Fundación sino que la Consejería hace una encomienda y va directamente al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) pues serán los técnicos de esta institución los que van a estar al frente de la digitalización. Y eso es una garantía porque es una institución muy seria y para mí es una tranquilidad porque cuenta con gente muy cualificada y que ya ha trabajado aquí en el inventario de la Fundación y en la restauración de los tapices.

-Hace un mes que han renovado su convenio con Diputación Provincial, ¿también esa subvención de 150.000 euros está destinada a este fin?

-Son dos conceptos distintos. El convenio con Diputación, que es un convenio muy importante, significa el día a día de la Fundación, con ese dinero se paga una serie de sueldos, una serie de gastos de mantenimiento... Pues con nuestro presupuesto propio de la cafetería y la hospedería no alcanza para mantenernos. Y hay que sumar también la subvención que recibimos del Ministerio.

-¿Y cómo es la relación con el Ministerio de Cultura?

-Ha sido muy buena desde los inicios de la Fundación aunque es cierto que había más compenetración e intercambio antes de la crisis. Nos aportaban ideas, nos mandaban poetas para nuestras jornadas de poesía... Hacían aportaciones que, lamentablemente, ya no hacen aunque yo lo achaco a la crisis. Pero sí es verdad que continúan dándonos una subvención todos los años de 55.000 euros.