"La gente no sabe que en Italia hay muchos aficionados al flamenco"

El reciente I Congreso Flamenco dedicado al cantaor linense Antonio El Chaqueta --y en el que también se han homenajeado las figuras de Camarón de La Isla y Corruco de Algeciras- deparó una pequeña sorpresa a la prensa encargada de seguir estas jornadas de debate en La Línea. Entre los asistentes se encontraba Daniele Pizzo, un joven italiano que llegó a trabajar al Campo de Gibraltar en noviembre pasado y que resulta ser un aficionado de pies a cabeza. La guitarra y la universalidad de Paco de Lucía lo introdujeron de lleno en una música sin la que ya su vida no sería igual. Inmediatamente, tras su llegada, se hizo socio de la Peña Flamenca Cultural Linense. Allí se mueve como pez en el agua.

-No todos los días se conoce a un italiano que sea aficionado al flamenco. ¿Cómo comenzó todo?

-Empecé a acercarme a esta música hace unos quince años, cuando me inicié en tocar la guitarra. Todo el mundo arranca escuchando a Paco de Lucía porque, claro, fue una figura internacional. Uno va tocando y aprendiendo y, después de la guitarra, me interesé por el baile y el cante. El flamenco es un arte muy completo.

-¿Y qué es lo que más le llamó la atención del flamenco?

-Creo que es algo que uno lleva dentro. Si una persona puede conectarse con un tipo de arte, entonces seguro que le van a salir más fácilmente todas las cosas. Ocurre un poco como con los idiomas, que sientes que te llaman. Puede gustarte más el inglés, el francés o el italiano, pero la conexión la sientes de inmediato y a mí esto me pasó con el flamenco.

-¿Hay una afición italiana al flamenco?

-No mucha gente sabe que hay muchísimos aficionados allí. Sobre todo, les atrae el baile. Tenemos congresos internacionales de flamenco en Turín y Milán y muchísimas actividades en la misma Roma. Además, hay también bastantes escuelas en ciudades no necesariamente tan grandes. En poblaciones medias y pequeñas existen, sobre todo, dedicadas al baile. Lo cierto es que cante y guitarra, en este aspecto, no están tan desarrolladas en Italia como el baile. Pero sí, hay gran interés.

-¿Cómo fue el contacto con la Peña Flamenca Cultural Linense?

-Me vine a trabajar a La Línea en noviembre pasado. Estuve estudiando previamente magisterio en la Complutense, en Madrid, y baile. Cuando llegué aquí me di cuenta pronto que estaba en una ciudad muy flamenca. Y ya tenía yo referencias de las figuras de Camarón y de Antonio El Chaqueta. Andalucía es un paraíso para este arte. Puedes coger el coche e irte a vivir espectáculos en directo cada fin de semana. Aquí están los tablaos, ésta es la patria del flamenco.

-¿Hay en la música italiana algo parecido al flamenco?

-Yo soy de Sicilia, que es una tierra con lazos culturales muy estrechos con España. Hemos compartido la influencia árabe, todas las relaciones mediterráneas. El traje clásico andaluz es muy parecido al siciliano, al que visten nuestros abuelos allí. E incluso de cante tenemos una música religiosa que tiene similitudes con el flamenco.

-¿róximos retos como aficionado?

-¡Pues seguir aprendiendo! Tengo la suerte de que en La Línea dispongo de muchísimas actividades, la gente de la peña es muy inquieta y las organizan constantemente para fomentar el flamenco en la ciudad y el resto del Campo de Gibraltar. Tenemos cante, guitarra, el baile de David Morales. No me hace falta nada.