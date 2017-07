El cante flamenco pone fin a la muestra dedicada al Maestro de Algeciras

Esta noche se cierra el IV Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía con el espectáculo Los Flamencos te Cantan. Como viene siendo habitual en este encuentro la última jornada se dedica a la celebración de un festival flamenco de corte clásico donde una serie de artistas irán desfilando por el escenario del Parque María Cristina. En esta ocasión no sólo habrá cantaores y cantaoras que representen el perfil más ortodoxo del flamenco tal y como en ediciones anteriores, sino que se ha conseguido diseñar un cartel en el que tenga cabida las distintas vertientes de este género.

La velada, que comenzará a las 22:00, contará con la presencia de dos mujeres jóvenes que están dando mucho que hablar en la actualidad. Por un lado estará Sarayma, quien reconoce en redes sociales que "estaré en este encuentro dedicado a Paco mostrando mi lado más puro". Esta joven cantaora algecireña comenzó en este mundo con tan sólo siete años recorriendo escenarios de las peñas más relevantes de la provincia. Su eco ha calado en la juventud que la sigue por donde quiera que va. Ha publicado su último single Quiero Ser junto a Los Rebujitos y ya cuenta con más de dos millones de visitas en Internet.

Otra representante del cante femenino será Felipa la del Moreno. Esta jerezana de voz dulce está en uno de los mejores momento de su carrera tras plantearse que "quiero dedicarme de lleno al cante por derecho y dejar otros caminos más actuales", o como llaman algunos maestros "al cante gitano, ese que se hace despacito y hablado". Felipa viene de cosechar un gran éxito hace semanas en su propia tierra con su aparición en el festival 'Jerez, Gran Reserva' que congregó a cuatro mil personas en la plaza de toros jerezana. Ayer mismo actuó como cabeza de cartel en los Viernes Flamencos de su localidad.

La copla y la canción andaluza, estilo que ha tenido tanta presencia en esta edición con Miguel Poveda o José María Bandera, llegará con la voz de Fernando Soto. Digno admirador de Lola Flores, ha encontrado en ella un espejo donde mirarse aunque prefiere no quedarse ahí y crear su propio estilo. Con tres discos en el mercado (Muriendo de Amor, Bambineando y Fernando Soto), cuenta con un público fiel y sus últimas apariciones por la zona les ha sabido "a gloria", sobre todo el espectáculo que presentó en el Teatro Villamarta de su tierra en octubre de 2016 donde triunfó completamente. Fernando reconoce su felicidad "porque se han acordado de mí para este concierto dedicado, voy con muchas ganas y sentimientos porque es un regalo poder estar en esta cita". En este sentido admite que "cada vez que subo a un escenario llevo mi bandera jerezana y por eso también me alegra compartir esa noche con los compañeros de mi tierra". Muestra constantemente agradecimientos a la organización porque refleja que el festival a Paco es algo "impresionante" y define al artista algecireño como un "genio, creador de una etapa nueva en la guitarra, nos ha regalado sonidos distintos y su legado nos sirve para aprender día a día a los jóvenes de la música". Ha preparado un "pequeño guiño" hacia el maestro para la actuación del próximo sábado en torno al disco Canción Andaluza, su último disco vinculado con el género de la copla. "Paco todo lo que hacía sonaba con pellizco, actual y fresco, pero te recordaba a lo añejo, y es algo que siempre me ha influido bastante", cuenta Fernando.

Otro de los platos fuertes de esta noche será Diego Carrasco, gurú del compás que también formó parte de esa transición al conocido como nuevo flamenco protagonizado por, entre otros, Camarón y Paco. El jerezano muestra una personalidad propio en todos los aspectos, incluso vistiendo y hablando. Llega con la ilusión de haber publicado su single Nomarrecojo, que forma parte de su nuevo disco, un doble compacto, en el que celebra sus bodas de Oro con colaboraciones tan importantes como las de Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Estrella Morente, Miguel Ríos o Andrés Calamaro.

Capullo de Jerez tampoco se pierde la cita. Cantaor de masas y festero por excelencia, pondrá ritmo a la ya entrada madrugada con sus tangos, rumbas y bulerías. Vendrá acompañado de su grupo habitual con la guitarra de Manuel de Periquín. Hay que recordar que Miguel Flores Quirós, nombre de pilas, colaboró en grabación del himno de Andalucía con Paco de Lucía y en el que también participó Fernando de la Morena.

La guitarra oficial de la noche será la del genial Diego del Morao, un tocaor de culto que recibió numerosos piropos del maestro algecireño. Además se contará con la colaboración especial de Enrique Pantoja, veterano bailaor de Algeciras que reside en Madrid y que estuvo presente en la primera edición de la Fiesta de la Bulería que se celebraba en esta ciudad y que ahora ha pasado a formar parte de este encuentro.