El flamenco algecireño, de luto por la muerte de Francisco Martín Hurtado

El flamenco de Algeciras y el Campo de Gibraltar se vistió ayer de luto riguroso. Falleció Francisco Martín Hurtado, Paco Hurtado. Fue una de las figuras más relevantes, desde mediados del siglo pasado hasta este final de 2017, en los ámbitos peñistas y organizativos de este arte. Martín Hurtado trabajó como uno de los principales impulsores de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras (SCGA), una de las entidades más veteranas de España en la promoción y difusión de lo jondo y que él presidió casi una década entre los años 1984 y 1993.

Gran aficionado y conocedor profundo del cante, el toque y el baile, tomó las riendas de la presidencia del Cante Grande a mediados de los 80. Dio el relevo, casi un decenio después, a otro histórico que ahora ocupa precisamente la presidencia honoraria de esta peña, José Luis Vargas Quirós, recientemente reconocido con la XXV Palma de plata Ciudad de Algeciras.

Martín Hurtado arrastraba una mala salud de hierro de unos años a esta parte. Sufría una hernia estomacal que le había dado muchos problemas y unos fuertes dolores que sintió ayer provocaron su traslado urgente al hospital algecireño Punta de Europa. En el centro sanitario se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata que no pudo llegar a realizarse porque sobrevino el fallecimiento.

Hurtado recibió algunos homenajes como consecuencia de su trayectoria en defensa del flamenco a lo largo de toda su vida. Un ejemplo, en esta parcela, fue la concesión de la medalla de Nuestra Señora de La Palma por parte del Ayuntamiento de Algeciras durante el mandato del alcalde andalucista Antonio Patricio González.

"Es una pérdida irreparable para nuestro arte y la Sociedad del Cante Grande. Paco fue presidente en una época convulsa de nuestra asociación y salió adelante con entusiasmo, coraje y, sobre todo, mucho amor por el flamenco. Siento mucho dolor dada la gran amistad que hemos mantenido durante muchos años", reflexionó compungido desde el mismo hospital Vargas Quirós, presidente honorario. Cabe recordar que Martín Hurtado, un amante de los cantes de Antonio Mairena y Juan Talega y las guitarras de Melchor de Marchena y Paco de Lucía, ejerció también como delegado del Campo de Gibraltar en la Federación de Peñas Flamencas de Cádiz.

El ex directivo del Cante Grande y ex alcalde de Algeciras Juan Antonio Palacios fue, sin duda, uno de sus grandes amigos y tuvo anoche palabras de recuerdo y reconocimiento hacia la figura de Paco Hurtado: "Además de un buen aficionado, siempre me demostró ser un gran entusiasta para trabajar en favor del arte flamenco. Es una gran pérdida y lamento muchísimo su fallecimiento".

Los restos mortales del finado fueron trasladados para el velatorio al tanatorio de la Cuesta del Rayo, desde donde mañana, 25 de diciembre, se llevarán a cabo las exequias fúnebres.