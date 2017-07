El festival Humo-Rock lleva la música mañana a AlCultura

Este viernes, 28 de julio, volverá la música en directo a los boxes de AlCultura, en la Dársena de El Saladillo. A partir de las 20:30 se abrirán las puertas para disfrutar a partir de las 21:00 del festival Humo-Rock con los grupos locales Up to Eleven, The Coven, Dark Passenger, Javi Serrano (introducing The Kinks) y La Casa de Batiato.

Javi Serrano es integrante del grupo 12 Pasos, cantautor y rockero a partes iguales, amante de The Beatles. Presentará varios temas propios mezclados con versiones. The Coven es un grupo puro de Rock&Roll formado por tres componentes. Lo que lo diferencia de otros grupos es que el batería es cantante.

Up to Eleven es un grupo de versiones Rock, entre los que destaca Nirvana, Deep purple, Red hot chili peppers o Radiohead. Una banda que no da tregua al público. Por otra parte Dark Passenger es la banda más joven del festival y la que incluye mayor número de instrumentos, entre ellos violín y piano. Se atreven a versionar la Banda Sonora de Juego de Tronos o un tema de Muse.

La Casa de Batiato son unos viejos amigos de AlCultura, unos verdaderos animales en directo. Una banda hecha para los bares, los festivales y hacer bailar a todo el personal. Las entradas (5 euros) podrán adquirirse en taquilla en AlCultura antes del evento.