El 40% de los españoles no lee nunca o casi nunca por ocio

El porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años se ha incrementado en los últimos cinco años hasta situarse en el 65,8% de la población, lo que supone un aumento de 2,8 puntos, aunque un 40,4% de la ciudadanía no lee nunca o casi nunca por ocio. Así lo pone de manifiesto el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2017 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presentado ayer y cuyo presidente, Daniel Fernández, aseguró que este estudio tiene un "sabor agridulce" ya que aunque los índices de lectura van mejorando de "una forma modesta", un 40% de la población sigue siendo "inmune a los encantos del libro". El 35,1% de los que no leen es porque o no le interesa o no le gusta, razón que aumenta para el 49,4% para los no lectores con edades entre 25 y 34 años.

El anterior estudio sobre los hábitos de lectura fue en 2012, cinco años en los que el porcentaje de los españoles que lee en su tiempo libre al margen del trabajo o estudio ha crecido en menor medida, solo en 0,6 puntos, hasta situarse en el 59,7% .