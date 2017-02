"He escuchado muchas historias fascinantes detrás de una barra"

-¿por el título de su disco debo entender que el amor también está en crisis?

-A los títulos no hay que hacerles mucho caso, yo vi Lo que el viento se llevó pensando que iba de un domingo de playa en Los Lances y estuvo toda la película en calmachicha. Amor y Crisis son dos circunstancias que rodean a las historias que contamos. Unas veces la crisis es un contexto en el que se desarrolla el amor, otras es la falta de amor lo que provoca la crisis y, en otras, la crisis no es un contexto sino un estado del amor. Pero no deja de ser un título que sirve de marco para el conjunto de las historias que contamos.

-¿A qué suena este nuevo disco?

-Inevitablemente a La Canalla, que es lo mismo que decir que suena a muchas cosas y a ninguna en concreto. Como los discos anteriores, sigue siendo un collage de estilos e historias tratadas con una estética que les da uniformidad. Al menos eso espero, si cuando alguien le da al play le suena Melendi que vaya a Discos Grammy o a Café Teatro a cambiarlo.

-Siempre se rodea de amigos, esta vez no podía ser menos. ¿No?

-Sí, tenemos la suerte de estar muy bien acompañados siempre, pero también nos cuidamos mucho de no hacer colaboraciones forzadas. Las tres colaboraciones de este disco tienen su razón de ser. En el caso de Raúl Rodríguez era inevitable contar con el son cubano para recrear esa atmósfera que es de los sitios donde más se venera esa opulencia que refleja Diosa de la Opulencia. Sirenas es una canción escrita en primera persona del femenino y queríamos que fuera cantada por una voz femenina. Silvia Pérez Cruz, con la que hemos trabajado muchas veces y a la que nos une una gran amistad, tiene ese lirismo en la voz que necesitaba la canción. Y en Amor en Crisis había que buscar dos voces que completaran el trío vocal para recrear grupos de cantantes de bolero de antaño. De todos los que conocíamos, y creo que no los hay más indicados, Antílopez eran los que mejor encajaban. Es una suerte que la gente que admiras también admire tu trabajo.

-¿Ha vuelto a componer íntegramente el disco?

-Casi, pero hay mucha gente que pone de su cosecha. Llevo los textos y las ideas de lo que creo que pueden ser las canciones, pero el trabajo que se hace es muy coral, no se puede decir que sea una cosa hecha por una persona.

-¿La inspiración de dónde llega?

-Normalmente me vengo a la playa de Los Ladrillos todas las noches, pero me pongo mirando para El Corte Inglés.

-Dice que las historias que cuenta en sus canciones son de otros. ¿No hay nada autobiográfico?

-No mucho, normalmente mis cosas se las cuento a la gente de mi entorno, pero no las pongo en un disco, no por pudor, sino por falta de arrogancia. He escuchado muchas historias fascinantes detrás de la barra, como para creerme que las mías le interesan a nadie.

-¿Sigue componiendo para otros artistas?

-Sí. Es algo que me satisface mucho. La Canalla es un escaparate en el que se puede mostrar un abanico muy amplio de canciones, pero no todas caben en él. Es un lujo poder tener otros escaparates.

-Los títulos de sus discos son juegos de palabras.

-Flores y Malas Hierbas, El Bar Nuestro de Cada Día y Amor en Crisis. Ninguno tiene una estrategia de marketing detrás. Son solo tres títulos que reflejan el alma y el espíritu de lo que cuentan las historias del disco. Ninguno se puso con la pretensión de ser gracioso.

-A muchos les sorprendió conocer que escribe guiones para Manu Sánchez. ¿Qué más hace 'Chipi' que no sabemos?

-Básicamente escribo. Tengo varios trabajos porque me apetece tocar varias disciplinas. Hago guiones para espectáculos como Pasión Por Cano. Formo parte de una compañía de teatro llamada El Sindicato. Hago canciones por encargo para cine, teatro y guiones de televisión. Cosas esporádicas. Escribo todos los días aunque no dejo de reconocer que el formato que más me sigue gustando es el de la canción.

-Con el segundo disco la banda dio un gran salto. ¿Es fácil que se suba la fama a la cabeza?

-Para mí no ha supuesto ningún cambio significante, más allá de una foto que te pidan o que te salude alguien que tú no conoces, pero eso ya me pasaba en Algeciras. Son muchos años trabajando en bares y te acostumbras a ser conocido por gente que no te conoce. La diferencia es que ahora te puede pasar en Galicia o en Nueva Orleans. En Austin me paró un hombre y creía que me había reconocido del grupo pero me dijo 'Tú eres el del Café Teatro, ¿no?'. Era de San Roque. Para que veas. Puede que a otros niveles sea un problema lo de la fama pero al nivel en el que estamos es algo anecdótico. Aunque sí que es muy satisfactorio ver mucha gente en el público y pensar que todos conocen tu trabajo y les gusta. Eso si es fácil que se te suba a la cabeza, pero eso no hace daño, solo da gustito.

-¿Echa de menos el día a día de Algeciras?

-Llevo tiempo viviendo en Sevilla. Incluso dejé de venir a trabajar al bar -Café Teatro- porque era mucho esfuerzo venir y luego volver a Sevilla a trabajar. Muchas veces me da morriña, pero me consuela saber que siempre está la posibilidad de volver a compartir barra y clientela con mi socio y mis amigos del bar. La familia sí que no perdona y a esa sí que vengo a verla al menos una vez al mes.

-El 10 de marzo actúa La Canalla en el Florida. ¿Hay ganas?

-Muchas, ya hacía tiempo que no nos salía nada aquí. Estuve hablando con Juan José Téllez, con quien comparto mucho tiempo en Sevilla. Algunas veces hemos hecho cosas juntos, como amigos, es muy satisfactorio, pero profesionalmente para mí es un privilegio compartir escenario con él. En esta ocasión le planteé la posibilidad de hacer algo juntos en Algeciras y no lo dudó. Así que para el concierto del 10 tendremos la posibilidad de disfrutar de Téllez. Ya tenía ganas, pero con este aliciente, ahora más que ganas, lo que tengo es un mono increíble.

-¿Entre tanto le da tiempo a tomarse una cerveza tranquilo en Café Teatro?

-Como cantaba Chavela: 'Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida'.