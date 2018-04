El escándalo Watergate

El caso Watergate fue un escándalo político en Estados Unidos (1972-1975) a raíz de la revelación de actividades ilegales por parte de la Administración republicana del presidente Richard Nixon durante la campaña electoral de 1972. El escándalo comenzó con el arresto de cinco hombres que se habían colado en el Hotel Watergate en Washington, para espiar al Comité Nacional Demócrata. La implicación de la Administración de Nixon se hizo cada vez más evidente.

Marvel siempre ha tratado de retratar el mundo real en sus viñetas. Incluso en épocas en las que los cómics eran vistos como un mero producto infantil, han reflejado la situación política del momento. Un ejemplo son los héroes patrióticos surgidos en la Segunda Guerra Mundial, vistiendo la bandera norteamericana de pies a cabeza, como el Capitán América.

Durante la Navidad de 1972, Englehart comenzó a desarrollar una idea que planteaba que el Capitán América sería atacado por un cónclave de políticos corruptos, que aborrecen a su símbolo de libertad por el hecho de no estar bajo su control. El argumento tenía elementos basados en las teorías conspirativas, la corrupción política y la manipulación informativa.

El Imperio Secreto es una organización criminal que urde un plan para conquistar Estados Unidos. Como eje de ese plan, desacreditar al Capitán América como símbolo de su patria. Gracias a la manipulación, el héroe referente del país se convierte en enemigo a ojos de la opinión pública, y pasa a ser un justiciero perseguido por la ley, que se ve obligado a enfrentarse al sistema que juró proteger.

Pero mientras la idea cuajaba, la realidad una vez más superó a la ficción. De repente, estalló el caso Watergate, revelándose detalles escabrosos que llevaron a la sociedad estadounidense a cuestionarse el poder establecido. La Saga del Imperio Secreto se venía gestando desde hacía mucho tiempo, pero este escándalo dio alas a Englehart para entrar a cuchillo con su crítica.

Englehart decidió que La Saga del Imperio Secreto tuviera nombres y elementos calcados de la realidad. Por ejemplo, la operación encubierta en la sede demócrata tuvo como nombre en clave Operation Gemstone, mientras que el agente encargado de eliminar al Capitán América recibió el nombre de Moonstone. Uno de los grupos implicados en escándalo era el Citizen's Comitee To Re-Elect the President, de siglas CREEP, y en las viñetas, la organización encargada de difamar al Capitán América es el Comitee to Regain America's Principles, CRAP. El nombre de uno de los líderes de CRAP es Quentin Hardeman, clara referencia al asesor presidencial de Nixon, Harry Robbins Haldeman.

Nixon intentó ejercer ilegalmente su poder para tapar el escándalo, pero en 1974 se vio forzado a dimitir. Cuando fue declarado culpable, el presidente republicano Gerald Ford le concedió el perdón presidencial. La sociedad estadounidense estaba desencantada, y eso es lo que Englehart plasmó en esta historia.

El Capitán América persigue al Imperio Secreto hasta llegar a su misterioso líder, que se suicida ante los ojos de Steve Rogers en el propio Despacho Oval: es Richard Nixon. Debido a la rapidez de los hechos, Englehart no le puso nombre al cabecilla del Imperio Secreto, pero los diálogos y textos de apoyo dejan claro de quién se trata. En la realidad, el Caso Watergate fue el suicidio político de Richard Nixon, y por eso, en la ficción se suicida literalmente.

Steve Rogers, al desmoronarse su visión idealista del país, renuncia al alias y al uniforme para adoptar la identidad heroica del Nómada, y exhibe una actitud airada incluso cuando, episodios después, recupera la identidad del Capitán América.

La Saga del Imperio Secreto es un reflejo de la pérdida de rumbo que sufrieron los Estados Unidos no sólo por el Watergate, sino también a causa de la Guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, etc... Englehart realiza una catarsis del Capitán América, adaptándolo a los descreídos años setenta.

En su momento, La Saga del Imperio Secreto fue un auténtico éxito de ventas, pero ha sido el paso del tiempo el que ha puesto esta obra donde le corresponde como gran clásico y referente de una época irrepetible del panorama político y social en EEUU.

La próxima semana: Mot (1988), cómic infantil creado por Nacho Moreno y Alfonso Azpiri para El Pequeo Pas, que fue adaptado a videojuego y serie de animacin.

Monitor del club de lectura de cómic

Marco Macías de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva