"Este disco es de recorrido, creo que puede funcionar bastante bien"

Andy & Lucas son los mismos de siempre y sin embargo tienen Nueva vida. Así se titula su último disco, el trabajo con el que inician nueva etapa profesional y que anoche se presentó oficialmente durante el concierto que el dúo ofreció en el Teatro Goya de Madrid.

-¿Qué significa vuestra vuelta al mercado y a los escenarios con Nueva vida?

-Hemos tenido la oportunidad de estar 15 años en una multinacional como es Sony. Todo lo que teníamos que conseguir con ellos ya se cumplió, llega un momento en que todo lo que se puede dar, tanto por una parte como por otra, está dado. Nosotros terminamos nuestro contrato y decidimos ver qué hacíamos con nuestra carrera. Ciertamente teníamos muchas novias, porque la marca Andy & Lucas es todavía rentable. ¿Qué pasa? Como Raúl con el Madrid, llevamos 17 años y no somos ni muy mayores ni muy jóvenes; entonces te sientas, escuchas y te das cuenta de que ya el público lo tenemos hecho, también los contactos de la industria, los directores de radio y televisión, con los que me reuní cara a cara para saber si me iban a seguir invitando aunque no fuera del brazo de una multinacional. Y al revés, ha sido más, ha sido un éxito rotundo la canción Para que bailes conmigo porque en menos de un mes llevamos cinco millones de reproducciones, lo que no habíamos palpado desde Son de amores. La respuesta ha sido buena y de ahí el título de Nueva vida.

-¿Es importante darse cuenta a tiempo de la necesidad de estos cambios?

-Por nuestra parte sabíamos que cumplíamos contrato, y quiero agradecerle a Sony todo lo que hizo por nosotros porque sin Sony no hubiéramos sido nadie, eso lo tengo superclaro. Pero es verdad que ahora montas tu oficina que se llama A&L, montas tu discográfica que se llama A&L y te asocias a una distribuidora que se llama Altafonte, y descubres que es el futuro. Más de uno de mis compañeros le va a ver color. Me explico: en la venta física, por ejemplo, estamos en el top diez de los discos más vendidos después de tres semanas, y en la primera semana que estábamos quintos vendimos 600 discos, que eso es para reírse. El quinto grupo que más vende en España vende 600 discos... Para darle un vuelco al futuro de la marca Andy & Lucas se invierte en el formato digital, que es a lo que se dedica Altafonte. Allí no tienen informáticos, sino hackers, pero hackers en el mejor sentido de la palabra...

-Hackers buenos, como los Greemlins buenos.

-Ahí está, hackers buenos (ríe), y los chavales nos hicieron un estudio, vieron por dónde podemos ir, mejorar la página de internet, con los conciertos, los carteles, campañas en las plataformas digitales más importantes, la prensa digital... En las plataformas digitales se mueve todo, tienes tu disco en formato digital, y ahí es dónde se mueve. No ganas lo mismo que vendiendo un disco, pero vendes cuatro veces más que con un disco. Y nada, he mirado al horizonte y creía que Andy & Lucas tenían que ir por ahí. Ahora llaman los promotores y tratan conmigo directamente.

-Ese es el formato, el envoltorio, ¿pero qué es musicalmente Nueva vida?

-Vimos que el mundo está girando y tenemos que girar con ese mundo. Sin querer traicionar a nuestro público, es verdad que decidimos tirar un poco por lo que se lleva ahora, el mundo urbano, y solamente hay tres canciones en el disco en este sentido, lo demás sigue siendo muy parecido a lo anterior, es un disco muy variado y ha funcionado muchísimo. Se puso en contacto con nosotros Doctor Bellido, productor de éxito de la música latina, quedó con nosotros y nos dijo que era fan nuestro y que muchos de los que venían detrás se notaba que habían mamado de nosotros, y nos dijo que nos podía renovar y que podíamos sorprender para bien. Efectivamente, le hice dos temas y puso a su equipo a trabajar y la verdad es que han dado con la tecla. Y cuando terminamos Para que bailes conmigo, vimos que no habíamos perdido nuestra esencia.

-¿Hay mucho Cádiz en este nuevo disco?

-Hay frases y palabras que se ven que son de Cádiz, también en el tono. Nos conocéis, Andy es un apasionado del carnaval, y en la forma de cantar, en algunos momentos, se nota que somos de Cádiz.

-Nunca lo habéis ocultado y lo habéis llevado muy a gala.

-Por supuesto. Yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid, con esta nueva etapa, pero no hay día que no me interese por Cádiz, que no vea vuestro periódico, que no esté informado, del Cádiz, hablo todos los días con mis padres... Me siento muy gaditano y muy orgulloso. Además, el próximo día 8 de junio nos hacen un pequeño homenaje en La Laguna, a través de la asociación de vecinos del barrio, donde habrá sorpresas, y se va a hacer una especie de mural con nuestras fotos, que igual se convierte hasta en un reclamo para el barrio.

-Hay preparada una gira muy amplia con este disco.

-Sí, a finales de septiembre vamos a México, y después en noviembre vamos a Chile, y luego a Londres y Suiza. Nosotros hemos cantado en Francfort, en el Parlamento Europeo, en Naciones Unidas en Nueva York, pero lo que me parecía increíble es que no hubiera eco de todo eso, ahora que lo llevamos nosotros mismos será diferente. Porque son cosas que no se hacen todos los días.

-De momento en Cádiz será el 20 de julio en San José del Valle.

-Sí, ese concierto se iba a celebrar hace un mes pero se suspendió por las lluvias. Ojalá salga alguno más por la zona porque el espectáculo que tenemos está bastante conseguido.

-Una última reflexión: ¿la carrera musical es de fondo, de velocidad: resistencia o sprint?

-Tiene de todo, pero pienso que es de fondo, porque en todos estos años hemos visto pasar el primer Operación Triunfo, el segundo Operación Triunfo, que si un concurso, y con todo ellos Andy & Lucas siempre han estado en la boca de la gente, y esta es la satisfacción nuestra. El pelotazo que dimos al principio va a ser imposible repetirlo porque fue brutal. De todas maneras, este disco es de recorrido y cuando empecemos a sonar un poco más, creo que en verano puede funcionar bastante bien. Esto es trabajo, día a día, humildad y sacrificio porque no sabes mañana dónde puedes estar. Si no lo hiciéramos así, estaríamos dando al traste con nuestras raíces y con la educación que nos han dado nuestros padres.