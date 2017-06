Un currante en el mundo del celuloide

El mundo del cine está restringido para unos pocos. Es así por su vocación de llegar a multitudes y porque a muchos les encantaría dedicarse a este arte. El jerezano Francisco Andrés Jiménez lo está consiguiendo en base a su tesón. "Si quieres triunfar en el cine", cuenta, "haz un peliculón primero, porque de esa forma te darás a conocer. Y para conseguirlo lo que hay detrás es trabajo, trabajo y trabajo", resume como leitmotiv. Su trayectoria comenzó hace algunos años, cuando se decidió a realizar el grado de Audiovisual en La Granja, uno por el que pasó el director jerezano, nominado en 2016 a mejor dirección novel por 'Techo y comida', Juan Miguel del Castillo. "Gracias a eso y a un curso de la Escuela de Cine de Puerto Real, que se basaba en seminarios muy prácticos, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba, lo que mejor se me daba, era la producción".

Finalizada esta primera etapa de acercamiento al cine, tomó una decisión: "Quería seguir y quería hacerlo bien, y quería ir a un sitio donde me formaran bien". Y ese lugar no fue otro que la 'Escac', la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Allí estudió cuatro años en los que conoció las interioridades de la gran pantalla. Su primera gran experiencia llegó con Juan Miguel del Castillo en la citada 'Techo y comida', donde ejerció como primer auxiliar de producción. "Una cosa que aprendí allí es que una película la hacen muchas personas, y que tienes que tenerlo todo organizado antes para que al llegar al rodaje sea tirar planos y planos, porque si no es un caos y se pierde mucho dinero".

Como impulsor propiamente de productos cinematográficos, comenzó como todos los nuevos cineastas realizando cortometrajes con amigos. "Pero queríamos hacer una cosa seria". Así comenzó a tejerse su primer largometraje, Verano Rojo, una cinta a iniciativa de compañeros de carrera que está girando por festivales de todo el mundo. "Es una película de terror dentro del denominado subgénero 'slash', que significa 'cuchilla' en inglés. Es un estilo de Halloween, Jason... Un grupo de amigos que viaja de fiesta, en este caso a Mallorca, y se acaba metiendo en la boca del lobo".

La película se encuentra ahora en proceso de expansión, en busca de distribuidoras para llevarla a las salas comerciales. Atrás van quedando otras etapas, como cuando de todo lo grabado hubieron de producir sólo el tráiler para captar financiación y realizar una buena posproducción, el momento en el que "el género se convierte en terror, con un buen sonido, música, montaje... Si quieres que te vaya bien, tienes que alcanzar la excelencia. Esta película nos sirve para que nos conozcan. El cine no es glamour, es trabajo", remacha.