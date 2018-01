Un conmocionado Hollywood arranca la temporada de galardones

El director mexicano Guillermo del Toro tiene posibilidades de arrasar mañana -en la madrugada del domingo al lunes, hora española- con su película La forma del agua, la favorita en la 75 edición de los Globos de Oro, unos premios que este año están marcados por el denominado "efecto Weinstein" sobre el escándalo de denuncias y abusos sexuales.

El largometraje del mexicano sobre una limpiadora muda enamorada de un hombre anfibio parte con siete nominaciones, entre ellas a la mejor película, mejor director y mejor guión.

En la categoría reina competirá con una historia de amor con escenario italiano, Call me By Your Name (Luca Guadagnino), el drama bélico de Christopher Nolan Dunkerque, la indagación en los secretos del Pentágono The Post de Steven Spielberg y la tragicomedia Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh).

Estas dos últimas además están entre las favoritas con seis nominaciones cada una. Entre los directores candidatos al Globo de Oro se encuentran también Martin McDonagh, Christopher Nolan, Steven Spielberg y Ridley Scott. Este último, precisamente, se vio indirectamente afectado por la ola de acusaciones de abusos sexuales en torno a Kevin Spacey, inicialmente uno de los actores de Todo el dinero del mundo. Sin embargo, después de que el protagonista de House of Cards cayera en desgracia por una serie de acusaciones de abusos sexuales hacia varios hombres, Scott decidió volver a rodar todas las escenas en las que aparecía interpretando al millonario Jean Paul Getty sustituyéndole por Christopher Plummer.

Y Plummer se llevó la nominación a mejor actor de reparto junto a Richard Jenkins (La forma del agua), Willem Dafoe (The Florida Project), Armie Hammer (Call Me by Your Name) y Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras).

En el apartado de mejor película de comedia o musical están nominadas Déjame salir, El gran showman, Yo, Tonya, Lady Bird y The Disaster Artist, ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián.

Entre los actores con opciones a galardón en la categoría principal hay cierta curiosidad por si se premiará a Gary Oldman, irreconocible como Churchill en El instante más oscuro, o los votantes preferirán en el apartado de actor de drama al jovencito Timothèe Chalamet (Call Me by Your Name) o a Daniel Day-Lewis, que se retira del cine con El hilo invisible. No está claro el premio a la mejor actriz dramática, pero las favoritas son Frances McDormand (Tres anuncios...) y Sally Hawkins (La forma del agua). En los actores de comedia, James Franco (The Disaster Artist) parece el favorito en el flanco masculino -si Daniel Kaluuya, el protagonista de Déjame salir, se lo permite- y Saoirse Ronan, por Lady Bird, en el femenino, también seguida de cerca por Margot Robbie (Yo, Tonya).

Por otro lado, el Globo a la mejor película de habla no inglesa podría ser para el chileno Sebastián Lelio por el aplaudido drama Una mujer fantástica. Se lo disputa con la camboyana First They Killed My Father, dirigida por Angelina Jolie; la alemana In The Fade (Fatih Akin); la rusa Sin amor y la comedia sueca The Square, la rival más difícil para Lelio por contar con la Palma de Oro.

El cómico y presentador estadounidense Seth Meyers se encargará por primera vez de conducir la entrega de premios de Beverly Hills y ya dio a entender que comentará la cuestión de los abusos sexuales en Hollywood. Además tanto actores como actrices acordaron asistir a la gala vestidos de negro como protesta.

Estrellas como Emma Stone, Penélope Cruz, Alicia Vikander, Isabelle Huppert, Gal Gadot, Hugh Grant y Seth Rogen ayudarán en el anuncio de los ganadores. De momento ya hay una ganadora segura, Oprah Winfrey (El color púrpura, El jardinero), quien recibirá el premio honorífico Cecil B. DeMille por su carrera.

Menos de 100 críticos de cine deciden qué trabajos se llevan los galardones, poco frente a los Oscar donde son más de 8.000 los votantes, pero eso no impide que los últimos años los Globos de Oro se hayan ido afianzando como el indicador más fiable de las que serán las películas más exitosas en los Oscar.