'El colmao', la apuesta de OATV por el flamenco

Cuando se ponen cariño y profesionalidad a un determinado asunto, enseguida salta a la vista. Es el caso del programa flamenco El colmao, de Onda Algeciras TV. Esta propuesta televisiva es una idea de Juan Casal y Eduardo Vargas. Tuvo su antecedente en La cueva del gato. Es el nombre de una magistral rondeña interpretada por Paco de Lucía que sirvió para denominar así al programa en sus inicios hace ahora un lustro.

La cueva del gato fue una iniciativa rompedora, un espacio con calidad cuyos modos ha heredado El colmao: "Seguimos dos premisas fundamentales. El apoyo a los artistas del Campo de Gibraltar y su promoción y, por otra parte, conjugar con equilibro el nuevo y viejo flamenco sin irnos al desmadre", explica Juan Casal.

Me dejo guiar por la emoción, por lo que me diga el corazón sea quien sea el que cante"

En el origen de esta aventura en la pequeña pantalla está algo que hasta hace poco -la situación está cambiando- resultaba inexplicable en el panorama de los medios de comunicación andaluces: el vacío que se dispensaba a la información sobre flamenco. Esta música ha sufrido mucho la orfandad periodística. También pasaba aquí, en el Campo de Gibraltar, salvo por las honrosas excepciones que poco a poco fueron representando el desaparecido Agustín Delgado en la radiotelevisión sanroqueña, el recordado Ojeda Luque desde los micrófonos de Radio Algeciras o el propio Juan Casal en esa misma onda media con aquel innovador Flamenquitos, que no estuvo mucho tiempo en antena.

La cueva del gatodejaba al teatro municipal Florida prácticamente a oscuras y Casal conversaba con los flamencos -siempre se ha destacado por ser un gran entrevistador- iluminados apenas por unos puntos de luz que daban a la grabación un ambiente mágico, muy especial. Como si se hiciese en una noche estrellada.

"El Florida está siempre muy saturado de actividades y empezaba a resultar complicado poder hacerlo allí, por eso nos hemos trasladado en esta etapa a la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. La base y la esencia de lo que hacemos es la misma y lo único que cambia es la escenografía", aclara el director del programa.

Juan Casal es un amante del flamenco. Él mismo aclara que no es un especialista ni un flamencólogo. Ni mucho menos. "Me dejo guiar por la emoción, por lo que me diga el corazón sea quien sea el que cante", aclara. Eso es precisamente lo que decía Paco, el hijo de la portuguesa, que el flamenco es, básicamente, emoción.

Él se crió bajo la fuerte influencia de aquel impacto revolucionario que, para este arte, supusieron tanto Paco de Lucía como Camarón de la Isla. Eso hace que admire a los clásicos y, al mismo tiempo, mantenga la puerta de sus preferencias abierta a las novedades flamencas. Tiene como colaborador imprescindible a Pepe Vargas, presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande: "Nos aporta muchísimo, todo. Principalmente por su sabiduría y conocimiento de esta música, por su trayectoria. Y luego porque esto nos sirve siempre para hacernos recordar de dónde venimos".

La relación Juan Casal-Pepe Vargas es muy peculiar, pero esconde al respeto como clave que el primero desvela: "En gustos flamencos somos realmente antagónicos, pero Pepe es ante todo una persona muy respetuosa por muy claras que tenga sus bases. Eso nos da equilibrio en el programa". El plato fuerte de El colmao son las entrevistas, pero hay en este menú televisivo una suave mezcla de vídeos antiguos y recientes donde el cante, el toque y el baile son los verdaderos protagonistas.

Las imágenes en blanco y negro y las procedentes de Youtube se dan la mano con criterio. Es posible ver una fiesta gitana en una casa de la algecireña calle Río o a Fernanda y Bernarda de Utrera en una lección magistral de compás. Así es El colmao, que responde a la filosofía de programas muy trabajados y nada simples que han caracterizado el recorrido periodístico -tanto en la radio como en la TV con alguna incursión en prensa escrita- de Juan Casal.