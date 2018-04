El certamen recupera la sección Málaga Premiere

El Festival de Málaga ha recuperado para su XXI edición la sección Málaga Premiere, que incluía cintas fuera de concurso de la sección oficial. En esta ocasión serán siete títulos los que complementen la programación del Teatro Cervantes: dos documentales, tres largometrajes y el estreno de dos series de televisión. Además, el evento aumentará este año su oferta gastronómica con la instalación de camiones de comida y una cena de gala.

Los documentales I hate New York, de Gustavo Sánchez, y SANZ: Lo que fui es lo que soy, de Alexis Morante y Gervasio Iglesias encabezan la vuelta de Málaga Premiere, precisó ayer el director del festival, Juan Antonio Vigar, en una rueda de prensa, donde advirtió que el cantante Alejandro Sanz no podrá asistir debido a su agenda. Completan la sección la comedia adolescente Contigo no, bicho, de Álvaro Alonso Gómez y Miguel Ángel Jiménez Llamas; Jefe, de Sergio Barrejón; Matar al padre, de Mar Coll; y el estreno de las series de televisión, Vis a Vis y Solo. Completan así la programación junto a las secciones oficiales de largometrajes, documentales y cortos; la Zonacine y La cosecha del año.

El Festival ha apostado además este año por aumentar su sección gastronómica con Cinema Cocina, que englobará al Gastroweekend, con la instalación en la plaza de la Marina de camiones de comida -especialmente iberoamericana-, y una cena de gala con cocineros poseedores de estrellas Michelin en el Gran Hotel Miramar de la capital provincial el día 19.