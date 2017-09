"El cante puro es como los pantalones vaqueros, no se va a perder nunca"

David Carpio (Jerez de la Frontera, 1975) es un cantaor inquieto. Conoce y respeta profundamente la más honda tradición flamenca, pero no por ello renuncia a las formas de expresión que emanan de cada intérprete. Pertenece a la casa de los Carpio, una de las más célebres del inagotable universo musical jerezano. Y el próximo viernes, 15 de septiembre, llega al Campo de Gibraltar para abrir una temporada muy especial de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. En noviembre, esta entidad entrega su más renombrado reconocimiento, la Palma de plata, a su ahora presidente honorario y que fue su máximo responsable durante más de dos décadas, José Vargas. Por tanto, se avecinan meses muy intensos, emotivos. Carpio inaugurará todo ese torrente flamenco con su impronta artística.

-Abrir temporada en una peña es siempre algo especial…

-Pues sí, así es. La verdad es que es un orgullo para mí. En el Campo de Gibraltar hay muy buena afición flamenca y gusta mucho el cante puro o clásico, que es el que yo hago. Es un honor abrir ciclo, desde luego.

-¿El cante jondo vive ahora un mejor momento tras parecer que estuvo pasado de moda o en declive?

-Realmente, yo no lo he visto nunca pasado de moda. El cante de este tipo siempre ha sido para los cabales, que es poca gente o se encuentra en grupos reducidos. No es un arte de mayorías, eso siempre ha sido así y lo he visto de la misma manera. ¿Que gente que está arriba tiene ahora otra manera de sentirlo? Pues… Puede ser. Hay que ir con los tiempos. Quienes cantamos ahora no hemos pasado ni las fatigas ni las penurias de los antiguos. Ahora somos diferentes, pero vivo de mi cante, soy profesional y no tengo otra actividad. El cante puro es como los pantalones vaqueros, que no se va a perder nunca. Podrá cambiar, claro, que sean de una forma u otra o de pitillo, pero perderse no va a ocurrir nunca porque ya se ha demostrado.

-¿Por qué palo se encuentra mejor David Carpio?

-Dependo mucho del momento, me pasa como a otros artistas. Pero sí es verdad que cantando por seguiriyas, tonás, soleás… Y por ahí podría seguir…

-Viene acompañado del tocaor Manuel Valencia.

-Eso es. Es un escudero bastante bueno. Llevamos mucho tiempo juntos. Mi mujer es madrina de su hijo y él y la suya son los padrinos de mi hija, así que fíjese la complicidad personal y familiar que hay y lo bien que nos entendemos, algo que luego se traduce totalmente sobre el escenario. Manuel es un perfecto acompañamiento y su toque es muy flamenco.

-¿Cuáles han sido los referentes de David Carpio?

-Los primeros, como es lógico, los artistas de mi familia. Pero tengo que decir que soy un verdadero fanático de Juanito Mojama. Aparte de él y de lo que decía de la gente de mi casa, yo soy muy inquieto y lo cierto es que no me conformo con lo vivido. Siempre estoy pendiente de buscar, de adentrarme por el conocimiento porque, además, cuanto más sabes más majareta te vuelves. Muchas veces los libros te llevan por otros lares.

-Entiendo entonces que lo más importante es la vivencia.

-Exactamente. Le voy a poner un ejemplo. El otro día estuve almorzando con Tío Manuel Morao, un personaje que es la historia del flamenco en sí mismo y que podría estar mucho mejor aprovechado de lo que está, que desde luego pienso que está desaprovechado. No vale solo con nombrar hijos predilectos o poner una calle a figuras así, hay que tenerlos más en cuenta y sacar muchísimo más provecho de ellos. Él me lo decía: muchas de las cosas que se dan por sentadas en los libros son inciertas. A mí la búsqueda de conocimiento me vuelve verdaderamente loco, pero al mismo tiempo me gusta preocuparme por no parar de aprender. Antes me preguntaba por los referentes, tenemos cantidad de cosas que estudiar de gente como Manuel Torre, Manuel Moneo, Agujetas, Marchena o Don Antonio Chacón. Luego puedes intentar que tus cantes se asemejen más o menos a lo que ellos nos dejaron, pero conocerlos bien es imprescindible.

-En apenas unos días ya lo tendremos por aquí.

-Estoy muy agradecido a la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Soy totalmente consciente de la antigüedad de esta entidad, de lo que sus socios y simpatizantes aman al flamenco y saben de este arte. Y claro, mi propósito y el de Manuel Valencia es darlo todo.