"Las canciones buenas lo son para siempre, no pasan los años por ellas"

Sin prisas, con constancia, dedicación y disfrutando de cada una de las citas a las que su música le ha convocado, Francisco celebra sus 35 años sobre los escenarios.

-Tres décadas y media sobre los escenarios habrán dado para mucho que contar...

-Muchísimo, anécdotas y de todo. Pero el balance es muy positivo. Son 35 años disfrutando de algo tan maravilloso como la música, ese es el mejor premio y más aún el cariño que llevo en el corazón de todo el mundo. Algo que valoro mucho más hoy, cuando las cosas pasan muy rápido, cuando todo es tan acelerado, de usar y tirar, no retornable. Que un artista perdure los años que llevo en España y Latinoamércia es porque hay un trabajo, un respeto y un cariño por la música.

-Y lo celebra con un nuevo álbum, ¿qué supone este disco?

-Supone el balance de 35 años de trabajo, de tener éxitos y también momentos bajos. Esto es una carrera de fondo. Lo más importante más que ser es estar. Puedes ser muy buen artista pero tienes que estar en el mercado y eso hoy es realmente difícil con la competencia que hay.

-¿Por qué no había grabado hasta ahora un álbum en directo?

-Porque no surgió, es que siempre quedan cosas por hacer y a mi me quedan muchísimas, espero tener salud y años. Este disco se grabó el pasado 1 de diciembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo. En él se recogen sólo parte de las canciones más emblemáticas porque tengo grabadas más de 250 canciones en 22 ó 23 discos... También he incluido cuatro nuevas que son cuatro joyas, preciosas.

-¿Qué panorama ofrece hoy la música española?

-En este país cuando cumplimos más de 40 años los artistas tenemos un handicap, ya parece que no existimos. Tenemos unos problemas tremendos para entrar en radio fórmula, a los españoles no nos ponen. En cambio, vamos a un teatro y lo llenamos, fíjese la contradicción. Existen muchos prejuicios. Sin embargo, suenan otros extranjeros más mayores. Nos toca trabajar mucho la promoción, luchar mucho pero cuando llegamos a una ciudad llenamos el espectáculo.

-¿Tienen que estar subidos al escenario para poder sonar?

-Sí, pero la verdad es que siempre la respuesta del público ha sido fantástica. Tengo un público fiel. Tengo clarísimo que no soy un cantante de niñas de 15 ó 16 años pero cuento con un abanico muy amplio. También a los maridos les gusta como canto, no les molesto porque no he ido de guaperas jamás.

-Hay cantantes como Raphael que siguen atrayendo a la juventud. ¿Su voz también es ajena a las modas?

-No sé cómo lo consigue Raphael, a mi me encantaría llegar a la gente joven también. Pero las principales emisoras tampoco lo ponen siendo el Sinatra español, un artista emblemático y representativo. En mi caso yo soy como un artesano, no utilizo maquinitas en los estudios ni en los directos, lo mío es verdad y canto con músicos en directo. Yo trabajo muchísimo todos los días para tener la voz como la tengo. Y además, aunque no me guste presumir, hoy la voz la tengo muchísimo mejor que cuando empecé, mis armónicos, mi calidad de voz, mi sonido... yo lucho por eso. Y si no hago una gran producción no saco un disco.

-¿Cómo fue comenzar en los 80?

-Empecé en festivales de cantantes noveles en pueblos de Valencia. Era súper tímido y me sirvió para coger soltura. Luego participé en Gente Joven, me vio la compañía Polygram y me dio la oportunidad de grabar mi primer disco. Contenía el tema Latino y se le ocurrió presentarla para el Festival de la OTI. Fui el primer artista que iba a un festival sin ser popular, pero pensé que tenía mucho que ganar y poco que perder. Me iban a ver 300 millones de personas y fue un trampolín importantísimo.

-Ganó la OTI en esa ocasión y otra más una década después. Pero ahora a Eurovisión nunca llegamos...

-Televisión Española no puede ganar Eurovisión porque es una ruina si lo tienen que organizar ellos el siguiente año, por eso mandan lo que mandan, algunas canciones buenas pero que saben que no van a ganar.

-¿No se está apostando?

-No. De este disco mandé un tema nuevo para Eurovisión, Murmullos y sé que con él quedaríamos en un sitio muy digno. Podría representar el contraste, un señor elegante cantando de verdad, sin bailes ni efectos, una gran canción y nada más. Lo propuse y no les ha dado la gana. Hablando mal, hoy en todos los sitios hay mierda. Y lo malo es que juegan con los sueños de los chavales.

-¿Las canciones dejan de pertenecer a su autor para tener vida propia?

-Las canciones son patrimonio de la Humanidad, forman parte del pueblo, el éxito no lo hace el artista, lo hace el pueblo. Las canciones cuando son buenas lo son para siempre, no pasan los años por ellas.

-¿Para usted en qué consiste el éxito?

-Para mí el éxito es trabajar todos los días, respetar muchísimo el oficio y estar enamorado de tu profesión. El cariño de la gente es mi éxito, el contacto con el público, el cantar sobre un escenario y seguir haciendo la música cada día si cabe mejor.

-¿La bajada de IVA sacará a la cultura de la crisis?

-Espero que lo bajen porque la música está en la UVI ahora mismo. La música no tiene ningún tipo de subvención, como puede tener el cine. Y las televisiones no apuestan nada por la música. Ni siquiera Televisión Española, un organismo que pagamos todos y que debería de estar apostando por la música, tiene un programa dedicado a ella,

-Ahora si no es un talent show, nada.

-Dejémonos ya de concursitos. Un artista nace y luego se hace, a través del estudio, de la adquisición de técnica y conocimientos, pero no se hace en un concurso. Seamos coherentes. Tengo la sensación de que exprimen como un limón a estos chicos y luego si te he visto no me acuerdo. Muchos terminan como juguetes rotos. Antes era más paulatino, pero ahora no les dan tiempo. Del anonimato pasan a conocerlo todo dios, y de ahí a estar olvidado al año siguiente. Ahora no hay tiempo, no hay paciencia.