El algecireño Sergio Postigo trabaja ya en el guion de un futuro largometraje

El algecireño Sergio Postigo lleva una estela meteórica con su cortometraje Éxodo. Desde su estreno en octubre de 2015 los premios se han sucedido uno tras otro hasta alcanzar actualmente los 25: ocho en España, 25 en Estados Unidos y 2 en Europa. Al tiempo que van cayendo premios de su lado está trabajando sobre cuatro guiones, dos de ellos para futuros largometrajes, aunque lo ve con perspectiva y sin prisa.

Los reconocimientos más recientes para Éxodo llegaron la pasada semana del Festival de Cortometrajes José Francisco Rosado, Pacas 4.0, de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Se alzó con los premios del jurado y a la mejor banda sonora. El trabajo de Postigo cuenta con el galardonado compositor Alberto de la Rocha, siendo muchos de los premios recibidos precisamente por la composición musical. Entre los títulos hay que destacar el recibido en la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque.

En cuanto a los guiones en los que está trabajando para sendos largometrajes, explicó Postigo que uno es una adaptación de una novela de ficción y el otro una adaptación de una biografía. Los otros dos guiones son para cortometrajes. Uno está basado en un relato corto y el otro es una idea suya original.

"El proceso de escritura será largo, sobretodo en el caso de los largometrajes", reconoció el cineasta algecireño, que apuntó que no tiene ninguna prisa por pasar del papel a la pantalla. "Quiero trabajarlos muy bien y estar muy seguro de ellos antes de embarcarme en la producción". Su idea es abordar primero los cortometrajes y, más adelante, tratar de dar el salto al largo con los otros dos guiones. "Aunque sé que será un camino duro, fuerzas e ilusión no me faltan. Será muy bonito vivir esas aventuras y ver cómo van tomando forma poco a poco". Mientras seguirá disfrutando de las alegrías que Éxodo está dando al equipo.