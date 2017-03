El algecireño Perico El Pañero graba este mes su primer disco en solitario

El cantaor de Algeciras Pedro Lérida López, Perico El Pañero, está a punto de vivir un momento decisivo en su trayectoria flamenca, la grabación de su primer disco. La fecha está fijada. Perico estará el próximo 23 de marzo en los estudios para registrar sus cantes de la mano de un sello discográfico cuyo nombre se mantiene aún en reserva porque el acuerdo está verbalmente cerrado pero resta como último paso la firma de documentos por escrito. Sí se sabe, no obstante, que se trata de una firma musical de Andalucía que sigue muy de cerca la eclosión de los jóvenes valores del flamenco campogibraltareño.

"Es muy buena noticia", reflexiona emocionado el artista algecireño por teléfono desde Almería, donde reside sin perder de vista sus orígenes vividos en una de las principales casas cantaoras del sur de Andalucía, la de los Pañeros, ahora muy bien representada tanto por él como por su hermano José. La intención de Perico es la de grabar los palos con los que viene triunfando desde que decidiera compartir su arte con el público y sobre los escenarios.

No hace cuatro años aún de esta determinación. Soleás, seguiriyas, tientos tangos, bulerías… Van a estar en el repertorio. El futuro CD no tiene nombre aún. Él se muestra muy ilusionado por la nueva vinculación de su carrera a los estudios de grabación: "Hablamos de profesionales muy serios y trabajadores, con los que aún tengo que cerrar algunos detalles pero sí que es verdad que en lo fundamental estamos de acuerdo". La salida a la calle del disco le llevará, a buen seguro, a múltiples presentaciones y festivales. Está en un momento de máximo interés. A esta experiencia se une otra que le ha resultado muy enriquecedora: enseñar los rudimentos del flamenco a un aula de mayores de la Universidad de Almería. "He disfrutado muchísimo enseñando a los alumnos qué es y cómo suena una malagueña, por ejemplo", aclara.

El próximo martes 14 de marzo Perico El Pañero inaugura la XXXVII Semana Cultural Flamenca de Palma del Río, en Córdoba, que está dedicada en esta edición al mítico tocaor jerezano Manuel Morao, quien pidió expresamente que él estuviera incluido en los carteles. Esa noche, a las 21.30, lo acompañará a la guitarra Manuel de Palma en la sede de la peña La soleá, organizadora de esta cita en la localidad cordobesa. José Carpio Mijita, Tomasa Guerrero La Macanita, Luisa Muñoz, Samuel Serrano o Antonio Reyes son otros de los conocidos intérpretes que figuran en una programación de actividades que durará cinco días.

Morao recibió el pasado noviembre, en el teatro Florida de Algeciras, la XXIV Palma de Plata con la que la Sociedad del Cante Grande quiso honrar su dedicación de toda una vida al flamenco.

Perico El Pañero canta el 18 de marzo en la Región de Murcia. Será dentro del ciclo Cartagena Jonda que organiza la peña Antonio Piñana de esa ciudad y centrado este año en cantaores de la provincia de Cádiz. El mairenero Antonio Carrión lo acompañará a la guitarra y su recital, previsto en la sala Mare Nostrum, llegará a continuación de una conferencia de Antonio Barberán, presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, que llevará por título Cantes y estilos de Cádiz y los Puertos.