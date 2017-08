El algecireño José María Galeano, premiado por su carrera en EEUU

El actor algecireño José María Galeano se marchó hace algo más de cinco años en busca de su "sueño americano" y está en el lugar perfecto para conseguirlo. El actor recogió esta semana uno de los premios que otorga la cadena Telemundo, la de mayor seguimiento de habla hispana de Estados Unidos, por su papel en la serie La Doña. Son los seguidores de la cadena televisiva los que con sus votos conceden los premios. El algecireño estaba nominado por primera vez para estos galardones (era su primer trabajo con la cadena), en la categoría de El malo más bueno, compitiendo con actores de reconocido prestigio entre el público americano.

Galeano se subió al escenario del American Airlines Arena de Miami para recoger el premio entre los abrazos y aplausos del público y sus compañeros. "Sé que todo el mundo dice lo mismo, 'no me lo esperaba' y es cierto, no me lo esperaba". Abrazado a la estatuilla el algecireño inició sus palabras de agradecimiento recordando que es español: "Quiero decir por encima de todo, del premio y de todo lo demás, vivo en México, soy un inmigrante y la gente me quiere y me abraza, hagamos lo mismo con todos los demás". No se olvidó de extender su gratitud a la cadena de televisión y la productora de la serie. El último suspiro sobre el escenario fue para agradecer a los seguidores, que son los que le otorgaron el premio.

Galeano se subió dos veces al escenario ya que recogió también el premio a la serie favorita del público, reconocimiento que compartió junto a sus compañeros de elenco. El personaje de Braulio Padilla le ha dado muchas alegrías como las que está cosechado La Doña, que se llevó dos premios más.

El algecireño se trasladó a México hace más de cinco años para dar un paso más en su carrera como actor. Su primer papel de relevancia en América se estrenó en febrero de 2015 y llegó con la telenovela Que te perdone Dios... yo no, producida por Angelli Nesma Medina para Televisa y que se emitía por El Canal de las Estrellas.

Ha interpretado a lo largo de su carrera numerosos papeles como el de médico residente en la serie Hospital Central, hasta un tipo personaje frío y calculador en la serie diaria Valientes, de Cuatro, y también se le pudo ver en El secreto de Puente Viejo, serie que aún perdura en antena. El actor, que estudió Arte Dramático, ha participado con personajes episódicos en diferentes series y en cortometrajes como La última víctima o Y la muerte lo seguía, de su paisano y amigo Ángel Gómez.