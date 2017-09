"La actualidad mediática solo permite música sobreexplotada"

Santiago Auserón es uno de los protagonistas del acto inaugural del festival Cosmopoética 2017, esta tarde a partir de las 20:30 en el Teatro Góngora de Córdoba. Con el lema La poesía cruza y la pretensión de traspasar fronteras, y por primera vez con un país invitado, México, el acontecimiento se desarrolla desde hoy hasta el 7 de octubre. Alrededor de 200 participantes (además de poetas, narradores, músicos, periodistas y artistas plásticos) intervendrán en el centenar de actividades programadas. Este artista-filósofo, exmiembro de Radio Futura y cuyo último disco publicado, como Juan Perro, es El viaje, abrirá el ciclo Sol sostenido interpretando algunas canciones en un espectáculo íntimo en el que desgranará, en conversación con Rafael Espejo, sus motivaciones literarias y sus inspiraciones. Con anterioridad se celebrará la lectura y coloquio en cuatro lenguas La lectura cruza, ofrecida por Ángeles Mora, Sebastià Alzamora, Bernardo Atxaga y Oriana Méndez y presentada por el periodista Jesús Vigorra.

-Es usted un estudiante de Filosofía de vocación al que no le ha ido nada mal sobre el escenario...

-Yo iba para intelectual de oficio pero el ambiente de los intelectuales de oficio en París no me resultó acogedor. Sin embargo, cuando volvía en verano a Madrid veía el ambiente en las calles calentarse mucho porque acababa de terminar la dictadura. Cuando pensaba que iba a tirar por el camino de la filosofía empecé a frecuentar el local de ensayo donde se estaba gestando el proyecto de Radio Futura y enseguida nos liamos. De algún modo los dados estaban lanzados, no me quedó más remedio que asumir el reto.

-Dejó el mundo intelectual de París pero la música de la España de esa época tenía una carga intelectualoide importante...

-En alguna medida, sí. La necesidad de novedades de la sociedad española permitía cierto grado de experimentación y sí era posible un compromiso artístico con riesgo. Debo añadir que, como estudiante de Filosofía, en paralelo la música se convirtió en un objeto en el que pensar. A partir de ahí el sonido se convirtió en tema de investigación.

-¿La carretera mejora las canciones?

-Sin lugar a dudas, no solo las mejora sino que las produce. Muchas cosas surgen de la carretera: imágenes, sensaciones, y también sirve para decantar las ideas o melodías que están en el cuaderno. Eso nace del encuentro con los músicos y luego con el público.

-¿Mediante ese proceso de decantación ha llegado a cambiar el setlist en plena gira?

-Desde luego, lo estoy cambiando continuamente. No hay dos conciertos iguales. El setlist lo adapto para cada ciudad. La cuestión es ir extrayendo el 100% cada vez que subo al escenario.

-Según la votación que hizo Radio 3, Radio Futura es el mejor grupo español de los últimos 25 años. ¿Se dan en esta época las circunstancias sociales como para que nazca otro grupo que marque de esa manera?

-Sigue habiendo naturalmente gente válida haciendo nuevos proyectos e incluso mejor formada que nosotros en aquella época. Lo que ocurre ahora es que la actualidad mediática no da mucha cancha a las cosas creativas, solo permite música mercantilizada y sobreexplotada que repite siempre las mismas fórmulas.

-¿Con qué grupo actual se quedaría usted?

-Sigo con mucha atención el proyecto de Raúl Rodríguez, a quien he visto crecer muy de cerca y que ha recogido en parte cosas que yo inicié y además me proporciona otras muchas que me interesan.

-Desde 2015 es doctor en Filosofía. ¿De qué trata su tesis?

-Sobre el papel de la música griega antigua en los orígenes de la filosofía. Aún estoy trabajando en el texto porque hay una editorial que está interesada en editarlo y quiero quitarle los aspectos puramente académicos para convertirlo en un buen libro de filosofía.

-¿Qué le recetaría a este país?

-Una escuela renovada, digna y convencida de que el lenguaje, la música y las artes y el pensamiento son nuestras principales armas para conservar la dignidad como seres humanos. La escuela española ha fracasado en las últimas décadas.

-¿Y qué opina del intento de eliminar la asignatura de Filosofía de las aulas?

-Es algo muy importante que me toca el corazoncito, aunque no es lo más grave. El problema afecta al concepto de la educación que se imparte en las escuelas. La orientación hacia un mercado de trabajo que no existe es una salida errónea. Somos un país en el nuestras mejores tradiciones son el lenguaje y las artes y sin embargo solo reconoce como bien público la ciencia y la tecnología. Educar ciudadanos como meros consumidores y meros pulsadores de dispositivos nos aísla en carriles individuales en los que perdemos la perspectiva. Es una vía que considero equivocada para la humanidad.

-Desde 1995 no visitaba Cuba. ¿Cómo ha visto el país tras la muerte de Castro y la llegada de la apertura?

-Me resulta muy estimulante, allí me siento bien por la gente, la luz y el aire. Es como mi segunda patria. Mi viaje coincidió con la muerte del comandante y no había música. La gente estaba triste, pero no preocupada por el porvenir, saben que hay cosas que deben mejorar y que hay cosas que quieren preservar a toda costa como la educación y la sanidad.

-En el último disco se enfrena solo al público con su guitarra acústica...

-Surge ante la necesidad de reflexionar el nuevo repertorio a solas y me ha ido poniendo por delante el reto de construir el espinazo, de construir unas canciones de manera que pueda defender yo por mi cuenta.

-Este disco es más sencillo y más limpio en cuanto a arreglos de producción.

-Esto me está sentado bien. Me obliga a ponerme las pilas como intérprete y además, desde el punto de vista de la escritura, este tipo de directo te depura las intenciones y mejora el tacto en el trato. Estoy encontrando la manera de simplificar para que todo sea más orgánico.

-Si tuviera que escribir ahora mismo otro homenaje como el que le hizo a Lorca en De Granada a la Luna en 1998, ¿para quién sería?

-Tal vez elegiría ahora mismo a un poeta hispanoamericano como César Vallejo. Es un hombre de alta intensidad y de un alto riesgo experimental en su escritura, es un poeta que no resulta fácil leer pero si uno se deja llevar simplemente por las impresiones y los juegos del lenguaje sobre la página, es un río emocional que te arrastra.